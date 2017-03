"Ein Cocktail in Bierform" - "Yankee & Kraut" kommen nach Bayreuth

Bayreuth -

Ein Oberbayer und ein US-Amerikaner lernen sich beim Ausgehen in Ingolstadt kennen und beschließen, zusammen Bier zu brauen. Daraus entstand am 25. Februar 2016 das Craftbier-Team "Yankee & Kraut" mit Maximilian Senner und Bryan France. Der 28 Jahre alte Senner kommt aus einer Gastrofamilie und war dem traditionellen bayerischen Bier zugetan - bis er den heute 33 Jahre alten France kennen lernte, der ihm "die Augen öffnete", so Senner. France kann man als bierverrückt bezeichnen: Bereits im Alter von 17 Jahren braute er Bier und hatte Zapfhähne in seinem Kinderzimmer. Obwohl Alkoholtrinken in den USA erst ab 21 Jahren erlaubt ist.Am Wochenende (3. bis 5. März) kommen die beiden nach Bayreuth zum "Hoppy Birthday Festival" , dem ersten Geburtstag der Gaststätte "Liebesbier" der Brauerei Maisel. Dort stellen die beiden ihre ausgefallenen Bierkreationen vor. Nach was die schmecken, wie sich Senner und France kennen lernten und was die beiden noch vorhaben, verrät Maximilian Senner im Interview.Bei mir kommt das eher von der Genuss-Seite. Ich komme aus einer alten Gastrofamilie. Vorher war ich auch eher Fan vom klassischen bayerischen Bier. Bryan hat mir erst die Augen dafür geöffnet, was es alles gibt in der weiten Welt und nach was Bier alles schmecken kann.Meine frühere Sportlehrerin kannten Bryans Eltern, weil sie ein paar Jahre in Nevada gewohnt hat, wo Bryan herkommt. Und als er dann auf Europareise war, hat sie ihn nach Ingolstadt eingeladen. Wir waren dann mit ein paar Freunden von mir zusammen weg. Bryan war direkt integriert und ist danach immer wieder zu Besuch gekommen. Und dann hierher gezogen. Seit knapp einem Jahr brauen wir zusammen.Das neueste ist ein relativ klassisches IPA (). Wir haben es uns am Anfang nicht gerade einfach gemacht und mit sehr experimentellen und ausgefallenen Sorten gestartet. Und jetzt haben wir mal ein klassisches Westcoast-IPA gemacht: Trocken, bitter und sehr sehr fruchtig.Das verrückteste bisher war ein Kollaborationsbier mit "Freigeist Bierkultur" und "Pirate Brew Berlin", dass wir zusammen im September eingebraut haben. Außerhalb Bayerns, und dadurch auch weit außerhalb des Reinheitsgebots. Es handelt sich hier um ein helles obergäriges Bier mit Eukalyptus, Wacholderbeeren, Pfefferminze, Salz und Zitronensaft. Praktisch ein Cocktail in Bierform.Innerhalb des Reinheitsgebots war auch unsere allererste Sorte, die "Hopulenz", sehr besonders. Die ist auseinem Innovationswettbewerb an der TU München heraus geboren. Die Besonderheit ist hier, dass es sich um IPL () handelt, sprich ein Bier wie ein klassisches IPA , aber mit untergäriger Hefe vergoren, also ein Lager. Der Bierstil war zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland so gut wie unbekannt - und ist es eigentlich bis heute.Auf jeden Fall! Direkt mit einer Brauerei zu starten war sogar von Anfang an der Plan. Dann war es aber schwer, direkt eine Brauerei zu kaufen, mit der man zehn oder zwanzig Jahre arbeiten kann. Bei einer kleinen Brauerei hätte es vielleicht nach vier, fünf Jahren schon zu wenig für unseren Bedarf sein können und dann hätten wir die nächste Investition machen müssen.Also haben wir gesagt, wir machen es jetzt erst mal als Gypsy Brauer ), bis die Marke entsprechend gefestigt ist und wir dann gleich was Anständiges kaufen können. Auch mit Gasthof und vielleicht einem kleinen Biergarten dazu.Das kam über Michael König (). Allgemein kennen sich die Craftbier-Brauer untereinander. Wir kennen den Michael von diversen Messen. Und vor ein paar Wochen hat er uns dann zum Geburtstag des "Liebesbier" eingeladen.Ich bin eigentlich Wirtschaftsinformatiker. Der eigentliche Brauer von uns beiden ist der Bryan. Der braut seit er 17 Jahre alt ist zu Hause. Also in den USA, wo man eigentlich erst mit 21 Jahren Alkohol trinken darf, hatte der Bryan mit 18 in seinem Kinderzimmer eine selbstgebaute Zapfanlage mit fünf Hähnen und selbstgebrautem Bier. Also ein ziemlich Wahnsinniger (lacht). Und der ist momentan in Weihenstephan zum Studium eingeschrieben.- 18:00 Präsentation Hopfenreiter → LiebesbierÖffnung der Bierstände → Alte Abfüllerei + Foyer EG- 18:00 Start Live-Painting → Foyer- 19:00 Oporto Live → Liebesbier- 22:00 King Sorella Live → Liebesbier- 14:00 Start Live-Painting → Foyer EG- 14:00 Museumsführung → Museum- 14:30 Öffnung Kids-Corner → 2. OG- 15:00 He Told Me To Live → Liebesbier- 16:00 Katakombenführung → Bayreuther Katakomben- 16:00 "Tasting Bier & Schokolade" → Biershop- 17:00 "Tasting Bier & Käse" → Biershop- 18:00 Museumsführung → Museum- 18:00 "Tasting Bier & Chips" → Biershop- 18:30 Craftpiano Live → Liebesbier- 19:00 "Tasting-Battle mit Gewinn" → Biershop- 22:00 Billy Boyz Live! → Liebesbier- 09:00 Weißwurstfrühstück → Liebesbier