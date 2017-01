Ein Abschied zu Beginn - Neujahrsempfang der IHK-Bayreuth

Bayreuth - Von Sandra Blaß-Frisch - Der Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Oberfranken stand ganz im Zeichen des nahenden Abschieds von Präsident Heribert Trunk. Eine eigene Abschiedsfeier wollte er nicht. Vielmehr nutzte er jenen Neujahrsempfang mit rund 200 Gästen aus Wirtschaft, Kirche, Politik und Gesellschaft, um dankbar zurückzublicken auf insgesamt 19 Jahre ehrenamtliche Arbeit in der IHK-Organisation - davon zehn Jahre als Mitglied des Präsidiums und fünf Jahre als Präsident.



Seinen Festvortrag stellte Trunk unter das Motto "Starker Mittelstand im Jahrzehnt Oberfrankens". "Gemeinsam haben wir das "Jahrzehnt Oberfrankens" ausgerufen, um einen Impuls zur Imagewerbung für den Wirtschaftsstandort Oberfranken zu setzen und die Zusammenarbeit mit regionalen Netzwerkpartnern zu forcieren", so Trunk. Wichtige Themen hierbei seien nicht nur die Digitalisierung in den verschiedensten Lebensbereichen sowie der Ausbau der Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft mit Unterstützung durch die Gründung der Technologieallianz Oberfranken (TAO), sondern auch die Neuausrichtung von Oberfranken Offensiv und der Oberfrankenstiftung.



Trunk blickte auch auf seinen eigenen Lebensweg zurück und seine Beweggründe, sich im Ehrenamt zu engagieren. Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf und sein Vater machte dem Namen "Trunk" alle Ehre, erzählte er. So wurde der Großvater zu seiner Bezugsperson und zu einem menschlichen und unternehmerischen Vorbild. Nach dem Tod des Opas geriet so ziemlich alles aus den Fugen, bis Heribert Trunk Hilfe im Canisiumsheim der Salesianer Don Boscos fand. Schon früh wuchs in ihm die Unternehmerleidenschaft, doch aus so mancher fixen Idee wie einer Chip-Fabrik oder einer bleifreien Tankstelle wurde nichts. Und auch den Wunsch, Pfarrer zu werden, musste er wegen der Tücken der lateinischen Sprache begraben. Trunk landete schließlich in der Logistik-Branche und wurde im Jahr 1998 zum ersten Mal Mitglied im IHK-Präsidium. Auch in Zukunft möchte er sich ehrenamtlich engagieren und der Gesellschaft damit das zurückgeben, was er einst selbst empfangen hatte - und zwar im Vorstand der Don Bosco Stiftung, die Projekte für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen der Salesianer Don Boscos auf der ganzen Welt fördert.





"Ein Überzeugungstäter"



Als Ehrengast konnte die IHK Oberfranken Staatsministerin Ilse Aigner begrüßen, die in ihrer Rede die Leistungen Heribert Trunks lobte und würdigte. Er sei zielsicher, ambitioniert und kämpferisch gewesen und habe auch in München für die Wirtschaft in Oberfranken gut vernehmbar seine Stimme erhoben. "Du bist ein Überzeugungstäter und es war für uns stets spürbar, dass da jemand mit uns am Tisch sitzt, der weiß, was er will", sagte Aigner. "Bei dir ist richtig aus dem Herzen der Stolz auf deine Heimat herauszuhören, und das steckt an!" Für die Staatsministerin steht fest: Der Wirtschaftsstandort Oberfranken hat in den vergangenen Jahren an Profil gewonnen und Oberfranken ist und bleibt ein starkes Stück Bayern. In einem Nebensatz kündigte sie gleichzeitig einen Aktionsplan für die BAT an, der unter anderem das Projekt "Universitärer Inkubator/Regionales Innovationszentrum" enthalten soll, aber vom Kabinett noch abgesegnet werden muss.



Im Rahmen des Neujahrsempfangs wurde zudem der 80 Jahre alte Klaus Bayerlein für seine besonderen Verdienste um die oberfränkische Wirtschaft und seine mehr als 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit mit der IHK-Ehrenmedaille ausgezeichnet. Bayerlein stammt aus einer traditionsreichen Bayreuther Unternehmerfamilie, der einst die "Baumwollspinnerei FC Bayerlein" gehörte. Seit 1975 ist er in der IHK aktiv, gehörte von 1995 bis 2012 dem IHK-Gremium und der IHK-Vollversammlung an und wurde 1999 zum stellvertretenden Vorsitzenden des IHK-Gremiums gewählt. Darüber hinaus war es von 1971 bis 2008 als ehrenamtlicher Handelsrichter aktiv.