EHC Bayreuth feiert wichtigen Sieg im Kampf um Platz 10

Bayreuth - Im Kampf um den wichtigen 10. Platz feierten die Oberfranken einen 4:1-Sieg gegen den EC Bad Nauheim und verdrängten den EHC Freiburg von Rang 9.



Die Tigers drängten vom Eröffnungsbully weg nach vorne. Doch da die beiden Abwehrreihen und Torhüter immer das bessere Ende für sich hatten, blieb es bis zur ersten Pause beim torlosen Remis. Die Tigers hatten aber mehr Spielanteile und waren auch läuferisch etwas im Vorteil.



Im nächsten Abschnitt merkte man beiden Teams anfangs auch noch den Druck an. Keiner wollte einen Fehler machen, und so neutralisierte man sich weitgehend. In der 30. Minute setzte sich aber Kolozvary hinter dem Nauheimer Tor glänzend durch, legte perfekt auf Marsall, und der kleine Außenstürmer traf zur Führung. Nachlegen konnte der seit Wochen formstarke Verteidiger Heider fünf Minuten später. Nach einem Abpraller verzögerte er den Schuss geschickt und überwand damit den finnischen Goalie Rämö mit einem Schuss durch die Beine.



Als wenn dadurch eine Blockade aufgehoben wurde, kombinierten die Tigers danach phänomenal. Wie in besten Tagen bedienten Kolozvary und Geigenmüller den energisch in den Slot ziehenden Bartosch zum 3:0. Damit hatte der von der Bayernliga den ganzen Weg mit den Tigers gehende Außenstürmer aber noch nicht genug. Vom erneut stark aufspielenden Pavlu und besonders Valentin Busch glänzend in Szene gesetzt, schaffte er sich im Zentrum mit einer feinen Bewegung Platz und vollendete trocken zum umjubelten 4:0.



Nauheim blieb in dieser Phase kaum mehr als die Statistenrolle für sich. Fast hätte die Euphorie Sekunden vor der zweiten Pause aber einen Dämpfer bekommen, doch EHC-Goalie Vosvrda blieb bei einem kurzen Trommelfeuer aus kürzester Distanz stabil und ließ keine Scheibe passieren.



Vor den letzten 20 Minuten wechselten die Hessen ihren Torhüter und versuchten, sich zwar noch einmal ins Spiel zurückzukämpfen. Doch die Oberfranken ließen weiterhin nicht viel zu, und den Kurstädtern fehlten diesmal auch etwas die Mittel gegen die konzentrierte Abwehr des EHC.



Marsall konnte gleich zwei gute Breakmöglichkeiten nach Scheibengewinnen aber nicht nutzen. Mit dem Anschlusstreffer der Gäste durch Alanov wurde es kurzzeitig noch etwas unruhiger, doch blieben die Bayreuther Herr der Lage. Wenn doch einmal etwas durchkam , war wieder der sehr aufmerksame Vosvrda zur Stelle.

Das nächste Heimspiel der Tigers findet am Sonntag, 8. Januar, um 18.30 Uhr gegen den früheren Deutschen Meister SC Rießersee statt.





EHC Bayreuth - EC Bad Nauheim 0:0 (0:0, 4:0, 0:1)

Tore: 1:0 (30.) Marsall (Kolozvary, Mayer); 2:0 (35.) Heider (S.Busch, V.Busch); 3:0 (37.) Bartosch (Geigenmüller, Kolozvary); 4:0 (40.) Bartosch (V.Busch, Pavlu); 4:1 (49.) Alanov (Kranjc, Gerstung)

Strafminuten: 2/6.

Bayreuth: Vosvrda, Wiedemann - Pavlu, Heider, Linden (2), Kasten, Potac, Mayer - Marsall, S.Busch, Geigenmüller, Kolozvary, Bartosch, Wohlberg, Piskor, Kuhn, V.Busch, Stas, Filin, Fröhlich, Rypar.

EC Bad Nauheim: Rämö, Guryca - Ketter, Götz, Gerstung (2), Erk, Kohl, Kranjc - Pauli, Rajala, Lange (2), Lascheit, Alanov, Frosch (2), Hofland, Pauker, Pfänder, Krestan, Dineen, Meisinger.

Zuschauer: 1901.