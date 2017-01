Durch die Blume - Jahrespressekonferenz mit Bayreuther Oberbürgermeisterin Merk-Erbe

Bayreuth -



Die Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe nennt das Jahr 2016 für Bayreuth "ein ganz Besonderes". Damit bezieht sie sich unter anderem auf den Erfolg der Landesgartenschau: "Noch nie hatte die Stadt außerhalb der Festspielzeit so viel Aufmerksamkeit", sagte Merk-Erbe am Dienstag (17. Januar) auf der Jahres-Pressekonferenz der Stadt Bayreuth. Auch nach der Gartenschau erhöhten sich laut der OB die Besucherzahlen in der Stadt im Vergleich zu den Vorjahren.Als positive Ereignisse aus dem vergangenen Jahr nannte Merk-Erbe unter anderem auch die Planung von neuem, bezahlbaren Wohnraum für die weiter wachsende Stadt. Die ersten Wohnungen sollen noch im Jahr 2017 fertig sein , mit einem Mietpreis von etwa 5,50 Euro pro Quadratmeter (der durchschnittliche Mietpreis in Bayreuth liegt derzeit bei etwa 9 Euro pro Quadratmeter). Weitere sind in Planung, insgesamt sollen "mittelfristig" rund 800 neue Wohnungen entstehen. Einige eventuell auf dem Gelände des ehemaligen städtischen Bauhofs: Merk-Erbe kündigte an, dem Stadtrat vorzuschlagen, das baufällige Gebäude abzureißen, im Keller das Stadtarchiv anzusiedeln und darüber Wohnraum zu schaffen. "So leid, wie mir das tut", sagt sie, sei der alte Bauhof doch ein Stück Baugeschichte. Es mangle allerdings an Alternativen.Ebenso bei der bevorstehenden Sanierung der Stadthalle: "Wenn Bayreuth die Kulturhauptstadt der Region bleiben soll, führt kein Weg an der Sanierung vorbei", meint Merk-Erbe. Die Oberbürgermeisterin ist zuversichtlich, dass bald mit den Baumaßnahmen begonnen werden könne. "Dann bekommen wir eine tolle, zukunftsorientierte Stadthalle." Auch wenn die etwas mehr kosten wird, also ursprünglich angenommen.Zukunftsorientiert sei auch die Schaffung eines Integrationsbeirats gewesen, sowie Investitionen in die Infrastruktur, etwa der Sanierung mehrerer Spielplätze und der Breitbandausbau.Auch wirtschaftlich sei es ein erfolgreiches Jahr gewesen: Mit der Ansiedlung des Kunststoffverarbeiters "Rehau AG" sollen in Bayreuth mittelfristig 100 neue Arbeitsplätze entstehen, der Netzbetreiber "Tennet" erweitert seinen Standort und will dabei 200 Stellen von Bamberg nach Bayreuth verlagern; "was die Vorteile Bayreuths als Wissenschafts- und Universitäts-Standort verdeutlicht", so Merk-Erbe.Die Zahl der ansässigen gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen hat sich ebenfalls auf 1431 erhöht (von 1303 im Jahr 2012). Der Schuldentstand der Stadt ist mit 116 Millionen Euro der niedrigste seit 15 Jahren - was laut der Oberbürgermeisterin vor allem an dem Rekordjahr 2015 an Gewerbesteuereinnahmen liegt.Ein durchweg positives Fazit also; wenn da nicht der Abzug des Zigarettenherstellers British American Tobacco (BAT) aus Bayreuth wäre. Denn das bedeutet nicht nur den Verlust der Arbeit für 950 Beschäftigte und Auftragsrückgang für die Zulieferer, sondern auch große Einbußen für die Stadt; war die BAT doch einer der größten Gewerbesteuer-Zahler Bayreuths.In der kommenden Woche will Merk-Erbe den Haushalt vorstellen. Im Jahr 2017 möchte sie keine neuen Schulden aufnehmen, kündigte sie an. Deshalb will die Oberbürgermeisterin die Gewerbesteuer (genauer: den Hebesatz ) von 370 auf 390 Prozent erhöhen. Durch die Blume gesagt.Konkret bedeutet das auch, dass die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Stadt für den Wegfall des Riesen aufkommen müssen.