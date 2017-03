Drei Frauen und ein Mann verprügeln 32-Jährigen in Bayreuth

Bayreuth - Am frühen Sonntagmorgen kurz nach 5 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Maximilianstraße vor dem Warenhaus Karstadt.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlugen dort vier unbekannte Täter auf einen 32-jährigen Mann aus dem Landkreis Bayreuth ein. Der Mann erlitt Verletzungen am Kopf, weshalb eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus erforderlich wurde.



Die Täter, ein Mann und drei Frauen werden wie folgt beschrieben:



- Männlich, ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, kurze braune Haare, trug eine dunkelbraune Jacke

- Weiblich, ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 160 cm groß, blonde längere Haare, trug eine helle Jacke

- Weiblich, ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, etwas kräftigere Statur, längere dunkle Haare, trug eine schwarze Jacke

- Weiblich, keine nähere Beschreibung vorhanden



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter Tel. 0921/506-2130 in Verbindung zu setzen.