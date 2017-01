Die lokale Szene fördern - Veranstalter Christopher Horn über das "Keepin' it aLIVE"-Festival

Bayreuth -



"Aufgaben, die eigentlich nicht unsere sind"



Spielorten



Die größte Herausforderung: Kein Minus machen





"Als Marke etabliert"



Die Bands

I Love You Honey Bunny

Waste

Mit der Band "Waste" war Christopher Horn über zehn Jahre lang auf den Bühnen des Landes und darüber hinaus unterwegs. Die Erfahrungen in verschiedenen Städten machten ihn auf ein Problem in der eigenen Stadt aufmerksam: "In Bayreuth waren kaum Förderstrukturen vorhanden, die jungen Bands aus der Region eine Plattform und Auftrittsmöglichkeiten boten. Dadurch wurden Live-Konzerte eine Seltenheit", sagt Horn.Im Jahr 2010 nahm er sich selbst der Sache an und organisierte das erste "Keepin" it aLIVE" -Festival, um die Bayreuther Livemusik-Szene zu fördern. Um sein Konzept zu finanzieren, stellte er ein Netzwerk von Sponsoren zusammen. "Die Idee dahinter war einerseits, regionalen Nachwuchsbands eine Bühne zu bereiten und es ihnen zu ermöglichen, vor einem größeren Publikum zu spielen. Andererseits wollten wir auch die Stadt darauf aufmerksam machen, dass viel zu wenig Nachwuchsarbeit geleistet wird", sagt Horn. "Denn mit der Veranstaltung haben wir als Band Aufgaben übernommen, die eigentlich nicht unsere sind." Das Problem bestehe auch nicht aufgrund eines Mangels an Locations (), "davon gibt es ja genügend", meint Horn. Vielmehr fehle es an einem Fördernetzwerk, mithilfe dessen Auftrittsmöglichkeiten geschaffen werden.Die örtliche Verstreuung der einzelnen Bandmitglieder führte dazu, dass Christopher "Horny" Horn die Organisation des Festivals mittlerweile fast alleine übernimmt. Lediglich bei der Pflege der sozialen Netzwerke hilft ihm Bandkollege Christopher "Landi" Landmann.Trotz der guten Besucherzahlen in den letzten Jahren (2015 und 2016 war das Festival jeweils an beiden Tagen ausverkauft) sei die Finanzierung schwierig: "Die größte Herausforderung ist es, kein Minus zu machen", so der Veranstalter. Ohne die Unterstützung der von ihm herangezogenen Sponsoren, sei die Umsetzung einer solchen Veranstaltung nicht denkbar.Eine weitere Schwierigkeit besteht laut Horn darin, sowohl Konzertgänger als auch Künstler gleichermaßen zufrieden zustellen. Mit einem Eintrittspreis von zehn Euro für zwei Tage mit neun Livebands betreibe er eine publikumsfreundliche Preispolitik, meint Horn. Dass der Veranstalter selbst in einer Band spielt helfe ihm, neben regionalen Künstlern auch namhafte internationale Bands für das Bayreuther Festival zu finden. "Weil wir mit 'Waste' oft mit anderen Bands auftreten, entstehen Freundschaften und Connections, sodass wir auch größere Bands holen können, deren Gage wir normalerweise nicht zahlen könnten", sagt Horn.Während das "Keepin" it aLIVE" anfans an "Waste" gekoppelt war und ausschließlich mit der Band in Verbindung gebracht wurde, ist das Festival mittlerweile eine eigenständige Insitution: "Die letzten beiden Jahre waren wir ausverkauft. Man kann also sagen, dass sich das "Keepin" it aLIVE" als Marke etabliert hat. Das zeigt sich auch daran, dass wir für dieses Jahr fast 20 Bewerbungen von Bands erhalten haben, die auftreten wollten. Obwohl wir dazu nie aufgerufen haben", sagt Horn.Sowohl Bands als auch Publikum seien dankbar für das Engagement. Nicht nur Musikbegeisterte aus der näheren Umgebung werden von dem Livemusik-Festival angenzogen: "Einmal ist eine Gruppe aus Marburg, die uns irgendwann mal live gesehen hat, nach Bayreuth gepilgert. Daran merkt man schon, wie das wertgeschätzt wird."Für die Band "Waste" sei das "Keepin" it aLIVE" wie ein erweitertes Familientreffen: "In letzter Zeit sind wir ja nicht mehr so viel zusammen unterwegs, da es jeden von uns woanders hin verschlagen hat. Aber beim 'Keepin" it aLIVE' treffen sich der ganze Freundeskreis und alle Menschen, die man gern hat", erzählt Horn.: Bayreuth, Franken, PragMit "" kommt laut Horn (https://www.facebook.com/ILoveYouHoneyBunny/?fref=ts) die bisher größte Band der achtjährigen Festival-Geschichte nach Bayreuth. Die Prager Indie-Rock Band ist das zweite internationale Booking des Festivals und wird der Headliner am Samstag auf der Kleinkunstbühne des "Zentrums".Beibehalten wird die Tradition der Vorjahre, wonach neben den Lokalmatadoren "" drei weitere Bayreuther Bands auftreten werden: Am Freitag wird die fünfköpfige Band "Klangwerk" der deutschen Popmusik frönen, am Samstag folgen die Jungspunde von "LIFF" mit einem Mix aus Alternative- und Indie-Rock sowie englischen und deutschen Texten. Mit den selbsternannten hässlichen Ästheten "Desto & Nasher" wird am Samstag erstmals eine Rap-Gruppe (so ganz ohne Instrumente) das "Keepin" it aLIVE" zu einem genreübergreifenden Erlebnis werden lassen.Neben dem tschechischen Headliner und den Bayreuther Lokalhelden werden sich fünf weitere Bands aus Franken die Bühne teilen. "Secret Source" aus Hof werden am Freitag mit ihrem "22nd Century Trip Hop" die Tore zu einer bislang unentdeckten Dimension weit aufstoßen. Komplettiert wird der Freitag im Anschluss von zwei Bamberger Bands: "Soul Jam" mit Frontmann "George33" spielt groovigen Sounds gepaart mit durchdachten und improvisierten Rap-Einlagen . Schließlich wird "Oporto" mit einer wilden Mischung aus Blues, Folk und Gypsy-Jazz den Freitagabend beenden. Das Line-Up am Samstag vervollständigen die Nürnberger "King Father Baboon" mit Stoner Rock, Psychedelic, Blues und Grunge.