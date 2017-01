"Die Szene ist nicht tot" - Über die Bayreuther Newcomer-Band "Liff"

Bayreuth -



Die Bayreuther Newcomer-Rockband "Liff" spielt am Samstag (28. Januar) beim "Keepin' it aLive" Festival im "Zentrum" . Im vergangenen Jahr traten die Alternative-Rocker bereits auf der Landesgartenschau und dem Bürgerfest auf. Dabei sind sie unter diesem Namen erst seit dem Jahr 2014 aktiv und gehen noch zur Schule. Haben die Newcomer die Ambition, Rockstars zu werden?"Auf jeden Fall", sagt Gitarrist und Sänger Philipp Kolodziej. "Eine Band, die diesen Traum nicht hat, will ich nicht hören."Die klassische Dreimann Rock-Kombo, bestehend aus Oliver Macak am Schlagzeug, Lucas Wetzel am Bass und Philipp Kolodziej an der Gitarre und am Mikrofon, fand am Graf-Münster-Gymnasium (GMG) in Bayreuth zusammen. Über die Arbeitsgemeinschaft "Kultur im Keller". Damit treten sie die Nachfolge der ehemaligen Schülerband "Waste" um Sänger Steffen Krafft an, die ebenfalls dort ihren Ursprung hatte. Ein Lehrer habe die jungen Musiker auf die Parallelen zu "Waste" hingewiesen, sagt Kolodziej. Sie traten in Kontakt und kamen damit zu ihrem Festival-Auftritt.Beim "Keepin' it aLive" Festival am selben Tag wie "Waste" zu spielen, "ist uns eine Ehre. Und eine große Nummer", freut sich Schlagzeuger Oliver Macak.Macaks Vater spielte in seiner Jugend schon Schlagzeug, "das hat sich wohl genetisch übertragen: Als Kleinkind habe ich schon auf Kissen rumgetrommelt", erzählt Macak. Wie Bandkollege Kolodziej habe er nie Unterricht genommen, sondern sich das Spielen selbst beigebracht. "Typisch für eine Rockband", meint er. Dabei gibt er inzwischen selbst Schlagzeug-Unterricht an der Schule und leitet die Percussion-Gruppe.Im Alter von 12 Jahren bekam Macak ein elektronisches Schlagzeug, wegen der dünnen Wände zu den Nachbarn. Erst seit vergangenem Jahr hat er ein "echtes", nachdem er bereits 18 Jahre spielte. Er beherrsche alle Stile, spiele etwa auch jazzig in einer Big Band. "Aber prinzipiell bin ich der geborene Rocker und hau gern mal härter drauf", sagt Macak. "Olli ist ein sehr dynamischer Schlagzeuger", pflichtet ihm Kolodziej lächelnd bei.Der Gitarrist Kolodziej kam im Alter von 10 Jahren über die Alben von "ACDC" zur Rockmusik, die ihn seitdem nicht mehr losließ. "Die lauten Gitarren-Riffs fand ich einfach geil", sagt er. Seit acht Jahren spielt er nun E-Gitarre. Zum Singen kam er nach eigener Aussage "aus der Not: Einer musste es halt machen." Inzwischen bereite es ihm aber sehr viel Spaß.Ihren Sound verorten die Bandmitglieder zwischen Alternative-Rock (wenn er treibend ist) und Indie-Rock (wenn er ruhiger ist).Als Vorbilder nennen sie unter anderem die schottische Band "Biffy Clyro" und die britische "Royal Blood" . Entsprechend sind die Texte ihres ersten Albums, das im Jahr 2016 auf CD erschien, auch auf Englisch."Mittlerweile schreibe ich aber auch deutsche Texte, weil das Publikum da mehr mitgeht", sagt Kolodziej. So können sich laut Kolodziej die Zuhörer auch am Samstag beim Festival auf neue deutsche Texte freuen. Prägend dafür sei die Band "Heißkalt" gewesen.Ihren Bandnamen haben die jungen Musiker aus einem Buch entliehen. Aus Douglas Adams' Roman "The Meaning of Liff". "Ein Slangname für einen Begriff, den es noch nicht gibt", beschreibt Kolodziej, der den Bandnamen vorschlug. "Das hat uns gleich gut gefallen", sagt Schlagzeuger Macak. Neben der Bedeutung, der unklaren Einordnung, sei"Liff" kurz, knackig und dadurch leicht zu merken. "Unseren vorherigen Namen (), konnten wir uns ja selbst kaum merken."Den Klassenkameraden gefalle die Musik, deshalb hätten sie im vergangenen Jahr auch ein Album aufgenommen. "Um was in der Hand zu haben", sagt Kolodziej. Zwar hörten die meisten mittlerweile Techno und Rap, nicht mehr so viel Indie-Rock wie früher. "Aber die Szene ist längst nicht tot", sagt Kolodziej. Das sehe man schließlich auch am "Keepin' it aLive" Festival.Im kommenden Frühsommer werden die Bandmitglieder Abitur machen. Wie es danach weitergehe, sei noch ein "total offen", so Kolodziej. Wie der Bandname. Fest stehe aber: "Von der Musik kommen wir nicht weg", meint Kolodziej. "Rock ist schon unser Leben", bestätigt Macak.