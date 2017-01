"Der blinde Fleck": Über Bayreuths erste Sitcom "Flatmate" und die Beteiligten

Bayreuth -



Michael Schneider spielt in der Bayreuth-Sitcom " Flatmate " den "blinden Fleck". Ein Typ, der zwar nicht in der Wohngemeinschaft (WG) wohnt, aber dort ständig auf dem Sofa sitzt; meist ohne Hose. "Eine Situation, die ich sogar kenne", sagt der 29 Jahre alte Student und lacht. "Zu einer WG von Erasmus-Studenten hatte ich mal den Schlüssel und war ständig dort. Da konnte ich einige Erfahrungen einbauen."In der Sitcom-WG wohnen weitere Archetypen des Studentenlebens wie die kontrollsüchtige Lehrämtlerin, der Langzeitstudent mit zehn abgebrochenen Studiengängen, die selbstbewusste, freilebende und -liebende Naturwissenschaftlerin und der kiffende Philosoph. Dazu gesellt sich die Hauptfigur, Finn Reithof (gespielt von Dimitri Samylin). Der hat gerade sein Abitur hinter sich und freut sich auf das WG-Leben. Natürlich kommt alles anders, als er erwartet hat. "Eine Liebesgeschichte ist auch dabei", sagt Produktionsleiterin Patricia Frischko. "Die Rollen sind überspitzt. Aber ich denke jeder, der schon mal in einer WG gewohnt hat, erkennt Situationen und die Verhaltensweisen wieder. Im Endeffekt ist es das Klischee einer Sitcom. Aber das war ja auch das Ziel", so Frischko.Entstanden ist die dreiteilige Comedy-Serie an der medienwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth. Es ist das Abschlussprojekt von Regisseur und Drehbuchautor Lars Zeiher und sechs weiteren Studenten. Zeiher schrieb zuvor schon für verschiedenen Projekten Drehbücher und führte Regie (unter anderem für die "Fraunhofer Projektgruppe Bayreuth"). Seine eigene Sitcom zu kreiern, sei ein langjähriger Traum gewesen. Im Dezember des Jahres 2015 stellte er das Projekt vor und fand viele Unterstützer. "Das ist das tolle an der Uni: Es gibt viele freie Projekte, denen man sich anschließen kann", sagt Schauspieler Dimitri Samylin, der die Hauptrolle in der Sitcom spielt."Schauspieler wäre schon ein Traumjob", sagt der gelernte Industriekaufmann aus Hof. Im Alter von 16 Jahren hat er sein Faible dafür entdeckt, in Rollen zu schlüpfen. Nach der Ausbildung fing er dann das Studium der Theater- und Medienwissenschaften an der Uni Bayreuth an. Dort konnte er in verschiedenen Projekten Erfahrungen auf der Bühne sowie vor und hinter der Kamera sammeln. Drei Semester hat er noch vor sich, "der Weg danach ist offen", sagt Samylin. "Das ist auch das Tolle am Studium, dass man alles kennenlernen und ausprobieren kann."Das findet auch sein Kollege Michael "der blinde Fleck" Schneider aus Ansbach. Nach acht Semestern ist er nun fertig mit dem Studium der Medienwissenschaften. Schneider spielte schon in der Grundschule Theater, danach im Jugendlandestheater und später auch kleine Rollen im Landestheater in Marburg. Während seines Studiums konnte er vor und hinter der Kamera stehen, moderieren und in Kurzflimen mitspielen. In seinem Abschlussprojekt moderierte er eine Sportsendung. "Moderator wäre ein toller Beruf für mich, aber es ist schwer, da reinzukommen", sagt Schneider. Noch schwieriger sei es mit der Schauspielerei. Wenn es klappt, möchte er lieber Theater als Fernsehen machen. "Mir gefällt, dass man ein Theaterstück mit allen Schauspielern von Anfang an gemeinsam vorbereitet. Bei der Aufführung muss dann alles passen. Danach geht es weiter. Das ist schöner als im Film, wo oft nach jedem Satz ein Cut kommt, weil die Kameraeinstellung wechselt."An "Flatmate" habe ihm gefallen, dass es von der Arbeit eine Zwischenstufe von Film und Theater sei: "Wir hatten drei Kameras und immer die ganze Szene gedreht", beschreibt Schneider. "Auch dafür mussten wir von Anfang an eng zusammen arbeiten." Deshalb sei er sehr dankbar, dass er beim Casting ausgewählt wurde.Die Schauspieler trafen sich zunächst am runden Tisch und lasen die Rollen ihrer Vorstellung nach vor. "Denn die Rollen stellen sich die Beteiligten ja erstmal alle anders im Kopf vor", sagt Samylin. Danach ging es zu ersten Proben über, bis nach mehreren Monaten mit dem Dreh begonnen wurde.Gedreht wurde im Juli vergangenen Jahres an sechs Tagen. Sechs Schauspieler und einige Komparsenrollen sind vor der Kamera zu sehen. "Insgesamt waren wir so 30 Leute", sagt Produktionsleiterin Patricia Frischko. "Da war vom Ton bis zur Maske alles da, wie bei einem richtigen Filmset. Eine tolle Teamleistung." Frischko war für die Organisation, die Sponsorensuche sowie die Vorproduktion und die Distribution zuständig. Das Projekt kostete insgesamt rund 4500 Euro. "Da durfte ich viel lernen", sagt sie.Frischko kommt aus Augsburg und studiert seit 2014 an der Universität Bayreuth. Auch sie ist schon auf vielfältige Art an Medien interessiert und nutzt das Studium, um sich auszuprobieren. Sie begann als Redakteurin der Schülerzeitung, interessierte sich später für Videokameras, dann wollte sie zum Radio. In Bayreuth ist sie Redakteurin des Uni-Radios "Schalltwerk", habe aber immer mehr Freude an der Produktion gefunden und will jetzt eher in diese Richtung weitergehen.Zum ersten Mal zu sehen ist die dreiteilige Sitcom "Flatmate" am 26. Januar in der Bar "Tapas" (Badstraße 29). Los geht's um 20 Uhr, gezeigt werden alle drei Folgen hintereinander. "Wir haben uns dafür entschieden, weil die zweite und dritte Folge stärker sind", meint Produktionsleiterin Frischko. In der ersten Folge mussten zunächst die Figuren eingeführt werden. Entsprechend ist in den weiteren Folgen mehr Handlung zu sehen.Im Anschluss gibt es dort noch eine Aftershow-Party. Vielleicht findet ihr dort einen "blinden Fleck" für eure echte WG.