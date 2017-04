Bolz- und Spielplatz im "Glockengut" in der Saas werden verlegt

Bayreuth - Im Zuge der Erschließung des neuen Wohngebiets "Am Glockengut" in der Saas werden der Bolz- und der Kinderspielplatz der Stadt, die sich bisher in der Ludwig-Thoma-Straße befanden, verlegt. Das Stadtgartenamt beginnt Im Herbst mit der Errichtung der beiden Anlagen, die dann zwischen dem neuen Baugebiet und der Druckerei Münch liegen, teilte die Stadt Bayreuth am Mittwoch mit.



Begonnen wird mit dem Bolzplatz, einem Rasenfußballfeld in der Größe 27 mal 50 Meter, an den sich außerdem noch ein Streetballfeld (15 mal 15 Meter) mit Basketballkorb und asphaltiertem Boden anschließt. 75 000 Euro sind im städtischen Haushalt dafür vorgesehen. Im kommenden Jahr wird dann der 1 220 Quadratmeter große neue Kinderspielplatz errichtet, der unter dem Thema "Drachen als Fabelwesen" mit neuen und ausgefallenen Spielgeräten ausgestattet wird.



In der Zwischenzeit empfiehlt das Stadtgartenamt, auf andere Spielplätze in der Nähe auszuweichen, wie zum Beispiel am Röhrensee oder auf den neu geschaffenen Spielplatz am Sanddornring.