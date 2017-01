Böller explodiert in der Hand - Junge (8) in Bayreuth schwer verletzt

Bayreuth - Weil ein gefundener Böller in seiner Hand losging, verletzte sich ein Achtjähriger am Sonntagvormittag im Stadtgebiet Bayreuth derart schwer, dass er von Rettungskräften in eine Spezialklinik für Brandverletzungen gebracht werden musste.



Wie die Bayreuther Polizei mitteilt, war der Junge gegen 11.45 Uhr zusammen mit seinen drei Brüdern in der Bayreuther Innenstadt unterwegs. Auf der Suche nach liegengebliebenen, aber noch funktionsfähigen Feuerwerkskörpern fiel dem Schüler in der Nähe des Rotmaincenters schließlich ein etwa handballengroßer Böller auf. Bei dem Versuch, den Knallkörper zu zünden, explodierte der Böller in der Hand des Achtjährigen und verursachte massive Brandverletzungen im Gesicht und an den Händen des Kindes.



Warum der Böller bereits in der Hand losging, konnten die Ermittlungen der Bayreuther Polizei bisher noch nicht klären.