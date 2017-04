Blitzmarathon 2017 in Franken: Datum, Messstellen, News

Bayreuth -

Beim Blitzmarathon , der seit 2014 stattfindet, werden alljährlich großflächig Messstellen errichtet, um Jagd auf Temposünder zu machen. Der Termin für dieses Jahr ist der 19. April. Dann werden hunderte Blitzer in ganz Franken errichtet. Die Schwerpunktaktion soll laut Polizei nicht darauf ausgerichtet sein, möglichst viel Bußgeld von Autofahrern einzuziehen, sondern soll dazu führen, dass Verkehrsteilnehmer für das Thema sensibilisiert werden.Jährlich sterben über 3000 Menschen auf deutschen Straßen, viele Unfälle sind auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen.Einige Bundesländer wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen nehmen nicht teil. Als Grund werden Personalprobleme angegeben. In Bayern wird am 19. April jedoch geblitzt - und somit auch in Franken.Die Messtellen finden Sie - sobald sie bekanntgegeben werden - auf inFranken.de!