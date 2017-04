Blitzmarathon 2017: Hier wird in Oberfranken geblitzt

Bayreuth -

Sobald bekannt ist, wo in Oberfranken geblitzt wird, lesen Sie dir Informationen hier!

Europaweit wird einmal pro Jahr ein Blitzmarathon veranstaltet. Auch 2017 findet die Schwerpunktaktion statt. Am 19. April wird in Oberfranken Jagd auf Temposünder gemacht. In ganz Bayern und Franken wird an hunderten Stellen gemessen, um Autofahrer auf überhöhte Geschwindigkeit aufmerksam zu machen.