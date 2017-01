"Besitz ist auch eine Belastung" - Forchheimer Wanderautorin Christine Thürmer im Interview

Bayreuth -

Den schicken Firmenwagen tauschte sie gegen Wanderschuhe. Christine Thürmer aus Forchheim hat vor rund zehn Jahren ihren gutbezahlten Arbeitsplatz als Spezialistin für Unternehmenssanierung aufgegeben und sich dem Wandern gewidmet. Ihr erster Weg ging über 4000 Kilometer von Mexiko nach Kanada an der amerikanischen Westküste entlang. Das schreckte die nach eigener Aussage unsportliche Frau aber nicht ab: Über zehn Jahre lang widmete sie sich dem Vollzeit-Wandern. Sie wurde auch mit dem "Triple Crown Award" ausgezeichnet, für das Durchwandern der drei amerikanischen Weitwanderwege Pacific Crest Trail, Continental Divide Trail und Appalachian Trail. Über ihre Erlebnisse schrieb sie im vergangenen Jahr das Buch "Laufen. Essen. Schlafen." Mittlerweile arbeitet sie an einem Nachfolger. Am Freitag (27. Januar) kommt sie zurück nach Franken und hält einen Vortrag beim "Leselust-Festival" im Bayreuther "Zentrum". Im Interview spricht sie darüber, wie sie dazu kam, wie es weitergeht und was die Zuhörer am Freitag in Bayreuth erwartet. Ein Wandertipp in der Region ist auch dabei.Nein, etwas Besonderes ist nicht passiert. Da muss ich Sie enttäuschen. Beim Wandern ist es weniger das einzelne Erlebnis, das sich einprägt, sondern eher das durchgängige Glücksgefühl, einfach draußen zu sein und mit wenig auszukommen. Ich bin seit zehn Jahren unterwegs, und nach einer Weile wird wird dann auch die Landschaft unwichtiger. Die wird irgendwann nur noch zur Kulisse. Also ich will zwar auch nicht neben der Autobahn laufen, aber mir ist es letztendlich wurscht, ob ich durch Franken laufe oder die Rocky Mountains. Das ist landschaftlich unterschiedlich, aber dafür hat Deutschland ganz andere Qualitäten.Ja, den Frankenweg . Der ist einer meiner liebsten deutschen Fernwanderwege, den finde ich wirklich großartig. Der geht durch ganz Franken, von Nord nach Süd. Und ich hab in Deutschland selten so abwechslungsreiche Wege entdeckt. Den bin ich komplett gelaufen und manche Teile sogar zweimal, weil er mir so gut gefallen hat.Nein. Ich bin davor erstmal in München und derzeit eher mit dem Zug unterwegs, auf Lesereise. Ganz so viel geht im Moment nicht mehr, weil ich die letzten zwei Jahre entweder Bücher schreibe oder Lesungen mache. Da bin ich in der Regel nicht so lange unterwegs.Ja und nein. Ich bin technisch gesehen seit dem Jahr 2007 obdachlos. Da habe ich gekündigt. Und weil ich nur einmal im Jahr ganz kurz in Deutschland war, habe ich mir ein WG-Zimmer gesucht. Als das letztes Jahr mit dem Buch losging, bin ich dort ausgezogen und wohne jetzt befristet zur Untermiete. Ich habe eine Meldeadresse bei Freunden und komme immer irgendwo unter, aber einen festen Wohnsitz habe ich immer noch nicht.Ich weiß es im Moment nicht. Es kommt jetzt ja noch ein zweites Buch hinterher. Aber eigentlich plane ich nicht, mein Nomadenleben aufzugeben. Ich finde Besitz oder eine Wohnung ist auch eine Belastung. Da muss man sich drum kümmern. Und das ist schwierig, wenn man irgendwo in der Weltgeschichte rumturnt wie ich. Manchmal auch in Ländern, wo es keinen Handyempfang gibt. Da möchte ich so wenig Belastungen wie möglich haben.Ich war früher mal Spezialistin für Unternehmenssanierung oder Neudeutsch: "Turn-Around Managerin". Ich hatte also einen richtig schicken Firmenwagen, eine Sekretärin und ein tolles Einkommen. Aber dann habe ich die Erkenntnis gewonnen, dass Lebenszeit, die wichtigste Ressource im Leben ist . Denn die ist endlich. Ich kann sie im Gegensatz zu Geld nicht vermehren, und sie ist nicht planbar. Ein Freund von mir hat einen Schlaganfall bekommen und ist daran später auch gestorben. Der war gerade mal 46 Jahre alt. Da ist mir klar geworden: Ich kann so viel planen wie ich will. Ob das dann so kommt, weiß keiner. Wenn ich jetzt was Wichtiges vorhabe, sollte ich es gleich machen. Und deshalb habe ich in jungen Jahren, mit Ende 30, meinen Job und alles aufgegeben und angefangen, Vollzeit zu Wandern.Das waren gerade mal drei Monate. Von diesem Trail habe ich zufällig erfahren, bei einem Urlaub in den USA. Dort habe ich Langstreckenwanderer getroffen. Die sahen so normal aus. Ich bin ja völlig unsportlich, muss ich dazu sagen. Da war ich gleich fasziniert. Und von Mexiko nach Kanada zu laufen ist eine super Sache. Aber natürlich gibt kein normaler Mensch seinen gutbezahlten Job auf für so eine verrückte Idee. So verrückt bin ich auch nicht.Es kam so: Ich bin gekündigt worden; das ist in meiner Branche zwar so üblich, dann zieht man eben zum nächsten Job. Aber diesmal habe ich mir gedacht: "OK, das ist jetzt meine Chance. Das passt zeitlich, dann geh ich wandern." Und als dann eben mein Freund noch erkrankt und gestorben ist, dachte ich mir: "Jetzt gibt's keinen Halt mehr, jetzt oder nie." Und dann ging's los.Ja, doch. Die Leute sagen immer, ich wäre ein Aussteiger. Das stimmt aber nicht. Das würde heißen, ich wäre mit irgendwas unzufrieden gewesen und mich deshalb davon entfernt. Aber ich war nicht unzufrieden, ich habe meinen Job wahnsinnig gerne gemacht. Ich war sehr erfolgreich und alle Betriebe, die ich saniert habe, gibt es auch heute noch. Das war eine tolle Zeit. Aber ich habe aus der Erkenntnis heraus, dass die Lebenszeit begrenzt ist, gedacht: Karriere habe ich jetzt gemacht. Da könnte ich zwar weitermachen, aber letztendlich passiert nichts Neues mehr. Vielleicht andere Firmen und noch mehr Geld, aber der Lernfortschritt wäre immer geringer. Also ging ich wandern. Und so kam ich dann auch dazu, das Buch zu schreiben: Kuckste mal, was es sonst noch Schönes gibt, jetzt schreibst du mal ein Buch. Und bumm, ist es ein Bestseller geworden.Ja klar. Ich wandere ja immer mit dem Devisenkurs. Also wie ich meine Ziele aussuche hat wenig mit der Landschaft zu tun, sondern ich gehe immer dahin, wo es gerade für mich günstig ist. Und weil der Euro gerade schwächelt, hänge ich jetzt in Europa fest. Da habe ich zwei Großprojekte. Und zwar laufe ich Europa Nord-Süd (von Tarifa in Südspanien bis zum Nordkapp) und Europa Ost-West (von Santiago de Compostela bis Istanbul). Von beiden Strecken bin ich schon die Hälfte gelaufen. Also von Deutschland aus nach Santiago und von Deutschland aus nach Tarifa. Und dieses Jahr steht jetzt Richtung Osten an, nach Istanbul. Durch Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Serbien. Das wird die nächste große Tour.Ja genau. Es wird überhaupt nicht aus dem Buch gelesen, sondern ich mache eine bunte Mischung: Ich erzähle unter anderem von den amerikanischen Trails. Aber vor allen Dingen davon, wie man das macht. Also wie läuft man einfach mal so 1000 Kilometer und mehr am Stück. Da geht's um Ausrüstung, was man isst, wie man wohnt. Und dann erzähle ich noch ein bisschen philosophisch, was das Outdoor-Leben mit einem macht, wie es die Persönlichkeit verändert. Diese drei Punkte sind es.Bilder von den Trails wird es auch geben. Und vor allem gibt es ganz viele Bilder zu dem Leben unterwegs. Es gibt sehr viel zu lachen über Geschichten, was einem unterwegs so alles zustoßen kann. Das wird sehr unterhaltsam und interessant für Leute, die gerne wandern gehen: Wie sieht es aus, wenn man das dauerhaft macht?