Bayreuther Lichtmessmarkt beginnt am Donnerstag

Bayreuth - Von Donnerstag (2. Februar) bis einschließlich Sonntag (5. Februar) findet in der Fußgängerzone Maximilianstraße der diesjährige Bayreuther Lichtmessmarkt statt. Der Aufbau der Verkaufsstände beginnt bereits am Mittwochr. Geöffnet ist der Markt am Donnerstag und Freitag von 10 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.





Die Tradition





Mit dem Fest Mariä Lichtmess am 2. Februar endet im Kirchen-Kalender die Weihnachtszeit. Die katholische Kirche feiert diesen Tag zur Erinnerung an die Darbringung Jesu durch Maria im Tempel (eine Art Taufe im Judentum: Die Übergabe des Neugeborenen an Gott in einem Tempel). Bis zum Jahr 1912 war das Fest ein gesetzlicher Feiertag in Bayern.



Traditionell werden am Lichtmesstag das für das Kirchenjahr benötigte Kerzenwachs und Wachsstöckl geweiht. Die Lichtmesskerze soll Haus und Hof der Bürger Weihen und Segnen. Wachsstöckl sind ein beliebtes Geschenk zur Taufe, Erstkommunion und Firmung.



Das Fest hatte auch eine weltliche Bedeutung: Für die Bauern begann das neue Jahr und je nach Wetter wurden bereits wieder die Felder bestellt. Für die Dienstboten endete im Gegensatz das Arbeitsverhältnis. Die Mägde und Knechte bekamen den Lohn des kompletten vergangenen Jahres ausbezahlt und konnten ihren Vertrag verlängern oder sich einen neuen Hof suchen. Da Kost und Logis auf dem Hof frei waren, war der Lohn meist nicht besonders hoch - und wurde oft auf den Lichtmessmärkten bereits wieder ausgegeben.





Verkehrshinweise für Anwohner und Zulieferer





Für den Aufbau des Bayreuther Lichtmessmarktes wird die Fußgängerzone Maximilianstraße bereits ab Mittwoch um 10.30 Uhr zwischen Hohenzollernring und Kirchgasse gesperrt. Die Zufahrt zu den Privatstellplätzen in der Frauengasse ist frei. Das Radfahren im Markgelände ist verboten.



Während der Sperre ist der Lieferverkehr nur eingeschränkt möglich. Er muss in dieser Zeit über die Ladezonen am Rande der Fußgängerzone abgewickelt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, werktags von 19 Uhr bis 10 Uhr über die Kanzleistraße/ Maximilianstraße anzufahren. Die Abfahrt erfolgt ausschließlich über die Sophienstraße. Eine Durchfahrt Richtung Mühltürlein ist verboten. In der Fußgängerzone Mühltürlein gelten die allgemeinen Lieferverkehrszeiten werktags von 17.30 Uhr bis 10.30 Uhr.



Alle Lieferanten werden um Rücksichtnahme gebeten. Fahrgassen müssen frei bleiben und Wendemöglichkeiten dürfen nicht zugeparkt werden.