Bayreuther Feuerwehr bekommt zwei neue Fahrzeuge

Bayreuth - Die Ständige Wache der Feuerwehr Bayreuth bekommt zwei neue Fahrzeuge: ein sogenanntes Kleinalarmfahrzeug im Wert von 175.000 Euro und einen Logistik-Gerätewagen im Wert von 125 000 Euro. Beide Fahrzeuge ersetzen bereits ausgediente, 27 beziehungsweise 36 Jahre alte Vorgänger. Insgesamt stehen 46 Fahrzeuge in der Ständigen Feuerwache bereit.



Im Haushalt der Stadt Bayreuth sind für das Jahr 2017 rund 1,2 Millionen Euro für die Feuerwehren vorgesehen. "Eine Investition in die Sicherheit der Bürger", kommentiert Feuerwehrvorstand Michael Hohl bei der Übergabe der Fahrzeuge am Mittwoch (4. Dezember).



Das Kleinalarmfahrzeug wird laut Stadtbrandrat Ralph Herrmann nahezu täglich benutzt. Es dient der Feuerwehr für kleinere Einsätze wie zum Beispiel die Beseitigung von Ölspuren, das Öffnen zugesperrter Türen oder die Rettung von Kleintieren. Dafür ist es unter anderem mit verschiedenem Werkzeug ausgestattet, hat ein Notstromaggregat, zwei Leitern, Lichtsstrommasten und Schutzkleidung für verschiedene Einsätze (beispielsweise auch Imker-Schutzkleidung, falls ein Wespennest entfernt werden muss.) Das Fahrzeug ist ein Einzelstück: Die Ausstattung wurde zusammen mit dem Hersteller individuell für die Bedürfnisse der Bayreuther Feuerwehr angepasst. Das Fahrzeug hat einen 204 PS starken Motor.



Der Logistik-Gerätewagen, der hauptsächlich als Transportfahrzeug genutzt wird, ist unter anderem mit einem Pritschenaufbau mit Plane, einer Ladebordwand und mit Rollcontainern bestückt. "Und die ganzen Biergarnituren fürs Feuerwehrfest passen da auch rein", scherzt ein Feuerwehrmann.