Bayreuth: Zeuge wittert krumme Geschäfte und ruft Polizei

Bayreuth - Auf frischer Tat ertappte die Polizei in Bayreuth am Samstagnachmittag zwei junge Männer bei ihren mutmaßlichen Rauschgiftgeschäften.



Zu verdanken ist der Erfolg einem Zeugen, der sich gegen 15.45 Uhr bei der Polizei meldete, dass sich bei einem Gebäudekomplex in der Tannhäuserstraße verdächtige Personen aufhalten sollen.



Am Keller stießen die Polizisten auf zwei 26 Jahre alten Männer und eine Duftwolke Marihuana. Schnell wurden die Beamten dann in einem der Kellerabteile fündig. Auf abgestellten Möbelstücken, teilweise versteckt, fanden sie an verschiedenen Stellen jeweils mehrere Gramm Crystal und Marihuana. Zudem entdeckten sie verschiedene Utensilien, die üblicherweise für den Handel mit den Betäubungsmitteln verwendet werden. Auch zwei hochwertige Fahrradrahmen im Wert von über 1.000 Euro erregten die Aufmerksamkeit der Polizisten. Eine erste Überprüfung ergab bereits, dass einer der Rahmen zu einem Fahrrad gehört, das im Stadtgebiet als gestohlen gemeldet worden war. Die Polizisten stellten deshalb neben den Drogen und den dazugehörigen Utensilien auch die Fahrradrahmen sicher.



Die Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat für Drogenkriminalität der Kripo Bayreuth. Die beiden Tatverdächtigen werden nun wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Beamte der Polizei Bayreuth-Stadt ermitteln zudem in Bezug auf die Fahrradrahmen wegen des Verdachts der Hehlerei.