Bayreuth: Unbekannter schlägt 19-Jährigen mit Faust ins Gesicht

Bayreuth - Bereits am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr wurde ein 19-Jähriger von einen Unbekannten geschlagen. Die beiden trafen im Bereich der Ring-Apotheke in Bayreuth aufeinander. Der Unbekannte schlug dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, weshalb dieser zu Boden ging. Er musste sich in einem Krankenhaus behandeln lassen. Dies berichtet die Polizei.



Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 185 cm groß, ca. 25 Jahre, kräftige Statur, er trug eine dunkle Hose und einen dunkelbraune Winterjacke.



Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizei Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 0921/506-2130 entgegen.