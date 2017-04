Bayreuth: Mann schlägt aus Eifersucht seine Ex-Freundin und deren Begleiter mit Fäusten

Bayreuth - In einer Diskothek in der Bindlacher Straße kam es am Samstagmorgen zu einer Schlägerei, wie die Polizei berichtet.



Gegen vier Uhr morgens geriet ein 26-jähriger Bayreuther mit seiner Exfreundin und deren neuen Freund in Streit. Offenbar getrieben von Eifersucht traktierte der 26-Jährige die 22-jährige Frau und deren gleichaltrigen Begleiter mit mehreren Faustschlägen. Beide erlitten leichtere Verletzungen. Der 26-jährige Täter muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.