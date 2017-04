Bayernweiter Probealarm: Am 19. April heulen die Sirenen

Bayreuth - In regelmäßigen Abständen heulen in ganz Bayern Sirenen. Die Anlagen sollen getestet werden, um im Notfall die Bevölkerung über drohende Gefahren zu informieren. In Bayreuth und Nürnberg wird zusätzlich das KATWARN-Warnsystem erprobt. Dies funktioniert über die KATWARN-App.



In Gebieten, die besonders gefährdet sind, oder in der Umgebung von Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotential wird die Bevölkerung nicht nur mit Rundfunkdurchsagen gewarnt, sondern auch mit Sirenen und Lautsprecherfahrzeugen. Auf diese Art und Weise wird die Bevölkerung zum Beispiel bei der Freisetzung von luftgetragenen Schadstoffen gewarnt.



Bayern hat in der Verordnung über öffentliche Schallzeichen die Sirenensignale in ihrer Bedeutung festgelegt. Die wichtigsten Signale sind:



Dreimal in der Höhe gleichbleibender Ton (Dauerton) von je zwölf Sekunden Dauer, mit je zwölf Sekunden Pause zwischen den Tönen: Bei Feuer und anderen Notständen, bei denen die Feuerwehr alarmiert wird.



Heulton von einer Minute Dauer: Mit diesem Alarm wird die Bevölkerung aufmerksam gemacht, dass schwerwiegende Gefahren für die öffentliche Sicherheit drohen. Bei diesem Signalton sind Rundfunkdurchsagen zu beachten.





In Gebieten, in denen Sirenen zur Warnung der Bevölkerung vorhanden sind, wird in der Regel von Zeit zu Zeit in Broschüren oder auf den Internetauftritten der zuständigen Behörden über die Sirenensignale und deren Bedeutung informiert.





Hier heulen in Franken die Sirenen:

Regierungsbezirk Oberfranken

Stadt Bayreuth (Warn-App: KATWARN), Baunach



Regierungsbezirk Mittelfranken



Landkreis Erlangen-Höchstadt:

Gemeinde Adelsdorf (Feuerwehrgerätehaus)

Markt Eckental (Feuerwehrgerätehaus Forth)

Markt Heroldsberg (Feuerwehrgerätehaus und Rathaus)

Stadt Herzogenaurach (Feuerwehrgerätehaus Herzogenaurach und Feuerwehrgerätehaus Höfen-Zweifelsheim)

Gemeinde Heßdorf

Stadt Höchstadt a.d.Aisch (FortunaKulturfabrik, OT Saltendorf-Bösenbechhofen, Förtschwind-Greuth, Medbach-Kieferndorf)



Landkreis Nürnberger Land:

Gemeinde Engelthal

Gemeinde Happurg

Gemeinde Henfenfeld

Stadt Hersbruck

Gemeinde Pommelsbrunn

Stadt Ansbach



Landkreis Fürth:

Markt Cadolzburg(nur Kernort und Ortsteile Seckendorf, Roßendorf, Greimersdorf, Egersdorf, Wachendorf, Steinbach)

Stadt Oberasbach

Gemeinde Obermichelbach

Gemeinde Puschendorf

Markt Roßtal (nur Weitersdorf und Groß- und Kleinweismanndorf)

Stadt Stein

Gemeinde Tuchenbach

Stadt Erlangen

Stadt Fürth (auch Warnmeldung über Feuerwehr App und Stadt Fürth App)

Stadt Nürnberg (auch KATWARN Erprobung)





Regierungsbezirk Unterfranken



Landkreis Aschaffenburg: gesamter Landkreis (auch Warnmeldung über KATWARN)



Landkreis Bad Kissingen:

Gemeinde Aura a.d. Saale

Stadt Bad Kissingen (mit OT Albertshausen, Amtshausen, Garitz, Hausen, Kleinbrach, Poppenroth, Reiterwiesen, Winkels)

Markt Elfershausen (mit OT Engenthal, Langendorf, Machtilshausen, Trimberg)

Markt Euerdorf (mit OT Wirmsthal)

Gemeinde Fuchsstadt

Stadt Hammelburg (mit OT Diebach, Feuerthal, Gauaschach, Morlesau, Obererthal, Obereschenbach, Pfaffenhausen, Untererthal, Untereschenbach, Westheim)

Markt Maßbach (mit OT Poppenlauer, Volkershausen, Weichtungen)

Gemeinde Oerlenbach (mit OT Ebenhausen, Eltingshausen, Rottershausen)

Gemeinde Ramsthal

Gemeinde Rannungen

Markt Sulzthal

Gemeinde Thundorf (mit OT Rothausen, Theinfeld)



Landkreis Haßberge:

Gemeinde Aidhausen (nur OT Aidhausen)

Gemeinde Gädheim

Stadt Haßfurt

Gemeinde Knetzgau

Stadt Königsberg

(Stadtteile Römershofen und Holzhausen)

Gemeinde Rauhenebrach (OT Geusfeld)

Gemeinde Riedbach

Gemeinde Theres

Gemeinde Wonfurt

Landkreis Kitzingen:

Gemeinde Albertshofen

Gemeinde Buchbrunn

Stadt Dettelbach (mit OT Bibergau, Brück Effeldorf, Euerfeld, Mainsondheim, Neuses am Berg, Neusetz, Schernau, Schnepfenbach)

Stadt Iphofen (Fa. Knauf Umkreis 1.000 m mobile Sirene)

Markt Kleinlangheim (mit OT Atzhausen, Haidt)

Gemeinde Mainstockheim

Stadt Marktbreit (Fa. TEGA Umkreis 1.200m)

Gemeinde Nordheim am Main

Stadt Prichsenstadt (mit OT Altenschönbach, Bimbach, Brünnau, Järkendorf, Kirchschönbach, Laub, Neuses am Sand, Stadelschwarzach)

Gemeinde Sommerach

Markt Schwarzach am Main (mit OT Stadtschwarzach, Düllstadt, Gerlachhausen, Hörblach, Münsterschwarzach, Schwarzenau)

Stadt Volkach (mit OT Astheim, Dimbach, Eichfeld, Escherndorf, Fahr, Gaibach, Krautheim, Obervolkach, Rimbach)

Markt Wiesentheid (mit OT Feuerbach Geesdorf, Reupelsdorf)



Landkreis Main-Spessart:

Stadt Arnstein

Stadt Karlstadt (nur Ortsteil Heßlar)

Markt Thüngen,

Gemeinde Eußenheim, (nur Ortsteile Bühler, Hundsbach, Münster und Obersfeld)

Gemeinde Retzstadt



Landkreis Miltenberg:

Markt Elsenfeld mit Ortsteilen

(Gemeinden Eichelsbach und Rück Schippach)

Stadt Erlenbach a. M. mit Ortsteilen

(Gemeinde Mechenhard, Streit)

Stadt Obernburg a. M. mit Ortsteilen

(Gemeinde Eisenbach)



Landkreis Schweinfurt:

alle Sirenen im Landkreis



Stadt Schweinfurt

alle Sirenen im Stadtgebiet



Stadt Würzburg

alle Sirenen im Stadtgebiet



Landkreis Würzburg

Gemeinde Bergtheim (OT Bergtheim, Dipach, Opferbaum)

Gemeinde Eisenheim (OT Obereisenheim, Untereisenheim)

Gemeinde Estenfeld (OT Estenfeld, Mühlhausen)

Markt Frickenhausen

Gemeinde Güntersleben

Gemeinde Hausen (OT Hausen, Erbhausen, Rieden)

Gemeinde Kürnach

Gemeinde Oberpleichfeld

Gemeinde Prosselsheim (OT Prosselsheim, Püssenheim)

Gemeinde Rimpar (OT Rimpar, Gramschatz, Maidbronn)

Gemeinde Rottendorf (OT Rottendorf, Rothof)

Gemeinde Unterpleichfeld (OT Hilpertshausen, Rupprechtshausen, Burggrumbach, Unterpleichfeld)

Stadt Aschaffenburg (eine Sirene bei Firma "Transgas")