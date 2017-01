"Ab und zu bassierd wos" - "Bayreuth Schorsch" arbeitet an neuem Buch

von MARKUS KLEIN

Bayreuth - Was ihm am fränkischen Dialekt vor allem gefällt sind Wörter, die man nicht eins zu eins ins Hochdeutsche übersetzen kann. Sein Lieblingswort ist "Waafn" (was zum Beispiel "Schwätzer" oder "Mund" heißen kann; oder als "Gwaaf" dann auch "Geschwätz").



Günter Ammon schaute den Bayreuthern wohl schon immer gerne auf die "Waafn". Erst als Zahnarzt, seit seinem Ruhestand als Mundartdichter. Bisher hat er zwei Gedichtbände veröffentlicht ("Der Bareida is aa bloß a Mensch. Liebeserklärung an Bayreuth" und "Halt a weng a Gwaaf"). Außerdem machte er eine Auftragsarbeit: Er übersetzte ein beliebtes Kinderbuch, die "Häschenschule", auf Fränkisch ("Die Häslaschul. A lustigs Bilderbiechla").



"Aber bloß Baraiderisch", sagt Ammon. Das Interessante am Fränkischen sei, dass es teils schon in Nachbardörfern ganz unterschiedliche Begriffe gebe. "Da ist zum Beispiel zwischen Bayreuth und Nürnberg weniger Unterschied als zwischen Bayreuth und Lichtenfels", meint er.



Eine ehemalige Helferin in seiner Zahnarztpraxis brachte den "Bayreuth Schorsch" Ammon auch dazu, ein paar seiner "Gedichtla" aufzunehmen und auf die Plattform "YouTube" zu stellen.







Nun arbeitet er nebenbei an seinem dritten Buch. Ums Geld gehe es ihm nicht: "Das rechnet sich nicht", sagt er. Mit dem ersten Buch habe er draufgezahlt, mit dem zweiten ein bisschen was vom Verlust des ersten wieder hereingeholt. Ammon dichtet, weil er es gerne tut. Mit fränkischer Ruhe: "Ab und zu bassierd wos oda ma heert wos", so beschreibt Ammon seine Inspiration für seine Gedichte. 50 Stück habe er bereits gesammelt, weitere 50 möchte er noch schreiben. Das könne zwischen einem und drei Jahren dauern.



Tagsüber kümmert er sich um seine kranke Frau, weshalb er auch wenig Kontakt mit anderen Mundartkünstlern aus der Region habe. Meist kämen ihm Gedichtideen nachts im Bett, dann stehe er auf und setze sich an den Schreibtisch. Er selbst habe sich im Studium und bei Prüfungen zwar zurückgehalten, seinen fränkischen Dialekt aber Zeit seines Lebens nie versteckt. Seine Enkel sprächen selbst Hochdeutsch, aber auch mit ihnen rede er fränkisch. Persönlich finde er es schade, wenn immer weniger Menschen in Mundart sprächen, aber bei seinen Enkeln will er das nicht fokussieren, wenn deren Eltern es nicht wünschten. "Do misch iech mich ned nei", kommentiert er.