A-Cappella-Band Six Pack aus Bayreuth: Musiker Rolf Waldhier ist tot

Bayreuth - In einem emotionalen Facebook-Post verabschieden sich die Bandmitglieder der Bayreuther A-Cappella-Band Six Pack von ihrem Mitglied und Mitbegründer Rolf Waldhier. Der Musiker starb nach schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren.



"Ohne dich hätte es Six Pack nie gegeben", schreiben die Bandkollegen in der Todesanzeige. "Deine Arrangements singen wir weiter, solange wir noch auf eine Bühne hinken können."