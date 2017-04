14 Locations, 14 DJs - "Die große Bayreuther Partynacht"

Bayreuth -



Alle Locations und DJs im Überblick:



Enchilada

Fabrik

Café Florian

Heimathafen

Kilians

Koco

Lamperium

Roemers XV

Rosa Rosa

Rosenau

Suite

Trichter

Waikiki-Bar

Zum Kater

Am Ostersonntag, dem 16. April, wird die Bayreuther Innenstadt in eine große Partyzone verwandelt. Die Besucher zahlen einmalig 7, 70 Euro und können dann in 14 Bars und Clubs zu verschiedenen Musikrichtungen feiern.Ziel sei es, "dem Besucher die komplette Party- und DJ-Szene Bayreuths an einem Abend zu präsentieren", teilten die Veranstalter der Bayreuther Marketing & Tourismus GmbH in einer Pressemitteilung mit.Zu den Highlights des Abends zählt unter anderem die Leipziger "DJane YO-C ", die bereits als Support von Größen wie" Kid Ink " oder "Eskei83" an den Plattentellern stand und an diesem Abend mit DJ Roy Le Freak in der Fabrik auflegt. Ein paar Straßen weiter, im Café Florian, spielt DJ Udo H. Hits aus den 80er-Jahren. Technosound von Patrick Hero und Thomas Weidacher läuft im Roemers . Im Kilians spielt DJ Deeoh Black-Beats, gegenüber im Rosa Rosa läuft Funk und Soul vom Crazy-Elephant-DJ Jay Jolo . Rock- und Indie-Fans können sowohl bei DJ Frosch im Heimathafen feiern, als auch im Lamperium: Hier ist die Partyreihe King Kong Kicks aus Berlin zu Gast. Tickets gibt es hier und an der Theaterkasse.Sweet Chili Club Night • House und Clubsounds mit Tobi FernandezHip Hop FABRIK Special • Mit Djane YO-C und Roy le FreakTime Of My Life • 80er und 90er mit DJ Udo H.Rock"n"Roll Ihr Maulaffen • Indie und Britpop mit DJ FroschBlack Easter • Hip-Hop und Black mit DJ DeeOhKnock Knock • 90er, Party und Charts mit DJ ReplayDas mit uns ist nicht mehr normal • Indiedisco und Electro mit King Kong KicksZappenduster im Gewölbe• Electro mit Patrick Hero und Thomas WeidacherFunky Elephant • Funk und Soul mit DJ Jay JoloSkandal um Rosi • Party, House und Charts mit Alex EstévezReggae meets Dancehall • Mit den SoundselectorsHousearrest • Ibiza House mit DJ Van TechParty On Fire • House, Black und Charts mit DJ Jason T.(ehemalige Tapas in der Badstraße)Viva La Noche • Latin und Worldbeats mit DJ Carlos Fernandez