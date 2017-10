Workshop für Einsteiger - Smartphones/Tablets

Folgende Inhalte erfahren Sie an diesem Abend: Welche Möglichkeiten gibt mir ein Smartphone oder Tablet?

Welches Smartphone eignet sich für mich? Systeme Bildschirmgrößen Preise

Tablet Wann macht ein Tablet Sinn? Was geht damit, was nicht? Systeme Technische Neuerng (andockbare Tastaturen etc.) Preise

Vorstellung der inFranken-Apps und -Angebote Kurze Präsentation der Apps E-Paper



Der Workshop wird von Johannes Michel durchgeführt. Er schreibt als „Technik-Michel“ eine wöchentliche Kolumne für unsere Zeitungstitel.



Termin: Mittwoch, 25. Oktober 2017



Beginn: 17.00 Uhr



Ende: ca. 19.00 Uhr



Treffpunkt:Verlagshaus Fränkischer Tag, Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg



Kosten: nur 10 Euro für Abonnenten, 15 Euro für Nicht-Abonnenten



Anmeldeschluss ist der 23.10.2017. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 35 Personen. Bei Überbuchung des Termins werden die Plätze nach zeitlichem Eingang der Anmeldung vergeben. Sie erhalten eine schriftliche Terminbestätigung.