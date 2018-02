Am 6. März will sich der Bamberger Stadtrat in Sachen Bahn-Ausbau entscheiden. Ein umfangreiches Gutachten hat die verbliebenen Trassen-Varianten nach 52 Kriterien untersucht und bewertet. Nun ist es an den Politikern, sich auf einen Verlauf festzulegen. Im Vorfeld dieser brisanten verkehrspolitischen Entscheidung, welche das künftige Erscheinungsbild der Stadt Bamberg prägen wird, lädt der Fränkische Tag zu einer Podiumsdiskussion mit Vertretern der Stadtratsfraktionen und der Bahn.



Mit dabei sein werden als Diskussionspartner:

Mike Flügel, Projektleiter Deutsche Bahn

Helmut Müller (CSU)

Heinz Kuntke (SPD)

Ursula Sowa (GAL)

Dieter Weinsheimer (BA)

Norbert Tscherner (BBB)

Vertreter der Stadtverwaltung

Moderation:

FT-Lokalchef Michael Memmel und Chefredakteur Michael Wehner



Gleich anmelden und vorbeikommen!



Was? Podiumsdiskussion zum Thema Bahnausbau in Bamberg

Wann? Donnerstag, 1. März 2018; Beginn: 19 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr

Wo? Bamberg