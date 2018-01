Wir veranstalten gemeinsam mit der Volkshochschule Bamberg-Stadt am Samstag, 27. Januar 2018, eine Denkwerkstatt in unserem Medienhaus in der Gutenbergstraße zum Thema „Bamberg 2050“.

Als einer von 40 Teilnehmern haben Sie die Möglichkeit, Ideen und Visionen für die Zukunft der Stadt in Workshops zu entwickeln. Konkret geht es um die Fragen:

- Wie wohnen wir?

- Wie bewegen wir uns?

- Wie arbeiten wir?

- Wie lernen und kommunizieren wir?

Zu jeder Frage gibt es einen Workshop. Bitte teilen Sie uns mit, bei welchen Workshops Sie am Liebsten teilnehmen würden.

Bei jedem der vier Themen unterstützen Experten und Moderatoren die Teilnehmer mit den nötigen Impulsen.



Wann? Samstag, den 27.01.2018, 13-18 Uhr

Ort? Verlagsgebäude des Fränkischen Tags, Gutenbergstr. 1, 1.Stock