Backen Sie mit uns das Original Kulmbacher Butterbrot, und sorgen Sie so dafür, dass es nicht ausstirbt! Diese leckere Kulmbacher Spezialität ist etwas in Vergessenheit geraten, und das können Sie mit uns ändern:

Melden Sie sich bei unserem Backkurs an.





Termin: Samstag, 2.12.2017



Beginn: 14.00 Uhr



Ende: ca. 17.00 Uhr



Treffpunkt: Museumspädagogisches Zentrum der Museen im Mönchshof



Kosten: Für unsere Abonnenten kostenlos!

Anmeldeschluss ist der 27. 11. 2017. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 30 Personen. Bei Überbuchung des Termins werden die Plätze nach zeitlichem Eingang der Anmeldung vergeben. Sie erhalten eine schriftliche Teilnahmebestätigung.