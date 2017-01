Vortrag mit Pater Christoph Kreimeir "Lebensziele und Lebenspläne"

„Die Suche nach Glück und Zufriedenheit boomt. Die Buchhandlungen sind voll mit Ratgebern, aber die Menschen in unserem Land werden doch nicht glücklich“, so Christoph Kreitmeir. Fragen nach dem Glück und einem gelingenden Leben haben in den letzten Jahren zugenommen. Menschen suchen erneut und verstärkt nach tragenden Konzepten für ein gutes Leben. Dabei spielen Lebensziele und Lebenspläne eine wichtige Rolle. Immer wieder zeigt sich aber, dass sich Ideal und Realität von einander abweichen. Wie damit umgehen? Wer die Höhen und Tiefen des Lebens gut bestehen will, der benötigt eine verläßliche Orientierung und mehr als nur die flüchtige Suche nach dem Glück. Pater Kreitmeir befasst sich in dem Vortrag intensiv mit diesem Thema, mit der Bewältigung mancher Rückschläge und zeigt auf wie man sich wieder Mut macht an seine Ziele zu glauben und diese umzusetzen.



Termin:

Donnerstag, 19.01.2017, Einlass ab 18.15 Uhr, Beginn 19 Uhr



Veranstaltungsort:

Kulturboden Hallstadt, An der Marktscheune 1, 96103 Hallstadt

(kostenlose Parkplätze in der Tiefgarage)



Eintritt:

8 € für Abonnenten

10 € für Nichtabonnenten





Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist!

Sichern Sie sich daher am besten baldmöglichst Ihre Eintrittskarten. Diese erhalten Sie telefonisch unter unserer kostenlosen Hotline 0800/500 50 80 oder über unser Formular (zzgl. 0,70 € Briefporto)



Verbindliche Anmeldungen über das folgende Formular:

Anzahl der Personen 1 2 3 Nachname:* Vorname:* Straße:* Hausnummer:* PLZ:* Ort:* Telefonnummer:* E-Mail:* Abonnent: ja nein Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Wieviele Minuten hat eine Stunde?: *) Pflichtfelder