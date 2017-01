Pflegeskandal Gleusdorf - Diskutieren Sie mit uns

Die Mediengruppe Oberfranken (MGO) veranstaltet ein Podiumsgespräch zum Pflegeskandal in Gleusdorf,

den Hintergründen, den Folgen und beleuchtet das Thema Pflege in Bayern im Allgemeinen. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml

Stv. Vorstandsvorsitzender der AOK Bayern, Hubertus Räde

VdK-Kreisgeschäftsführer Friedrich Koch

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung in Bayern, stellvertretende Geschäftsführerin Ottilie Randzio

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, Joachim Görtz

FT-Redakteur Ralf Kestel Die Moderation übernehmen MGO-Chefredakteur Frank Förtsch sowie Michael Memmel, Redaktionsleiter der Lokalausgabe Bamberg.



Was? Podiumsdiskussion zum Thema Pflegeskandal Gleusdorf



Wann? Donnerstag, 26. Januar 2017, 18 Uhr



Wo? Verlagsgebäude der Mediengruppe Oberfranken, Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg



Anmeldung: vom 17. bis 23. Januar

telefonisch unter:

0951/188-204 (9–17 Uhr)

per E-Mail an:

redaktion@infranken.de



Gleich anmelden und vorbeikommen!

Gerne können Sie uns auch schon im Vorfeld die Fragen durchgeben, die Sie dazu beschäftigen.