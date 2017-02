Osterbrunnenfahrt - entdecken Sie die schönsten Osterbrunnen!

Freuen Sie sich auf einen tollen und interessanten Tag mit dem bekannten und beliebten Heimatexperten Helmut Klösel. Wir steuern gemeinsam die schönsten Osterbrunnen der Region an, zudem erfahren Sie Wissenswertes und so einige Anekdoten zu den einzelnen Brunnen und deren Entstehungsgeschichte. Dabei fahren Sie im Reisebus bequem von Brunnen zu Brunnen.





Unsere Leistungen: Busfahrt ab Verlag und zurück

Begleitung und Moderation durch unseren Heimatexperten Helmut Klösel

Kaffee und Hörnchen an Bord

Mittagessen (Selbstzahler)

Überraschungsgeschenk

Termine:9. April 2017

13. April 2017

20. April 2017



Preis:23,50 € für Abonnenten

27,00 € für Nichtabonnenten



Abfahrtsort:FT Verlagsgebäude, Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg



Abfahrt:9.30 Uhr



Rückfahrt:ca. 17.00 Uhr







Infos und Anmeldung unter unserer kostenlosen Hotline: 0800/500 50 80

Anmeldeschluss ist der 31.03.2017. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 48 Personen. Bei Überbuchung des Termins werden die Plätze nach zeitlichem Eingang der Anmeldung vergeben. Sie erhalten eine schriftliche Teilnahmebestätigung.





Oder schnell und einfach über unser Formular anmelden:





Termine:* 9. April 2017 13. April 2017 20. April 2017

