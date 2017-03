Michl Müller "Ausfahrt freihalten!"

Alle Infos zu Michl Müller in Neustadt am 23.06.2017 „Ausfahrt freihalten!“ – mit diesem unterhaltsamen und witzigen Programm ist Michl Müller derzeit auf Tournee. Auch in Neustadt bei Coburg macht der Kabarettist und Musiker halt. Vorsicht ist hier in Neustadt also geboten: Ausfahrt freihalten! Denn wenn Michl Müller vor Ort ist gilt sonst: Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt! Mit seinen frechen aber lustigen Sprüchen über die Welt, Fußball, Politik und Boulevard bekommt wirklich jeder sein Fett weg. Egal ob Vegetarier, Ärzte oder Romantikliebhaber – es kann jeden treffen! Lachtränen, Bauchmuskelkrämpfe, das alles erwartet dich im Publikum. Und um einmal durchatmen zu können zwischen dem ganzen Spaß-Feuerwerk singt Michl Müller selbstverständlich wieder. Das Kult-Lied „Ich bin ein Rock’n Rhöner“ und natürlich sein „Best of Müller“-Medley werden von ihm performt. Purer Spaß und Unterhaltung warten auf dich in der Frankenhalle! Weitere Infos zur Veranstaltung und den Tickets erhältst du unter unserer kostenlosen Tickethotline 0800-9009100 oder hier online unter Michl Müller