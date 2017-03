1. regionale Grillmesse "Feuer & Flamme"

Alles was das Grillerherz begehrt! Sobald die warmen Tage beginnen ist die Grillsaison eröffnet. Auf der ersten regionalen Grillmesse am Samstag, 13. Mai 2017 finden Sie alles rund um das Genussthema Grillen. Egal, ob Sie einen neuen Holzkohle-, Gas- oder Keramikgrill suchen, sich über die aktuellen Barbecue-Smoker informieren möchten – auf der „Feuer und Flamme“ werden Sie fündig. Die große Auswahl an verschiedenen Herstellern, Grillzubehör, Gewürzen und vieles mehr wird auch Sie begeistern. In zahlreichen kostenlosen Fachvorträgen machen wir Sie zum Grillexperten! Wir stillen nicht nur Wissenshunger! Mit einer riesigen Auswahl an leckeren Streetfood-Gerichten zahlreicher Foodtrucks kommt ihr leibliches Wohl garantiert nicht zu kurz.



Alle Informationen auf einem Blick:Termin:Samstag, 13. 5. 17, 10.00 - 16.00 Uhr



Ort: Verlagsgelände Fränkischer Tag, Gutenbergstr.1, 96050 Bamberg



Eintritt frei!





Weitere Infos unter Grillmesse oder unter unserer kostenlosen Hotline 0800/500 50 80.