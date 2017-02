Schnittkurs mit Jupp Schröder

Nach einer Theoriestunde am Freitag, den 3.3., geht es weiter mit einer Praxisstunde am Samstag, den 4.3., auf dem privaten Biotopgrundstück von Gartenexperte Jupp Schröder bei Burgstall. Die Kursteilnehmer dürfen unter Anleitung auch selber schneiden. Obstbäume sind in fast allen Altersstufen vorhanden. Gelehrt und gezeigt werden besonders der naturgemäße Aufbau und Erhaltungsschnitt. Auch den Schnitt von Ziergehölzen wird erwähnt.



Theorie: Freitag, 03.03.2017, 17.00 – 18.00 Uhr im Verlagsgebäude des Fränkischen Tags in Bamberg (max. Teilnehmerzahl: 50 Personen)



Praxis: Samstag, 04.03.2017, 10.00 – 12.00 Uhr in Jupp Schröders Streuobstwiese bei Burgstall (96231 Bad Staffelstein-Stublang, max. Teilnehmerzahl: 30 Personen)



Kosten: keine, für Sie als Abonnent ist dieses Angebot kostenlos



Anmeldeschluss ist der 24.02.2017. Die maximale Teilnehmerzahl bei der Theoriestunde liegt bei 50 Personen, bei der Praxisstunde bei 30 Personen. Bei Überbuchung des Termins werden die Plätze nach zeitlichem Eingang der Anmeldung vergeben. Sie erhalten eine schriftliche Teilnahmebestätigung.