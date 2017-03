Enissa Amani "MAINBLICK"

Alle Infos zu Enissa Amani im Joseph-Keilberth-Saal: „MAINBLICK“ Mit ihrem neuen Programm „Mainblick“ ist Enissa Amani am 17.06.2017 in der Konzert- und Kongresshalle Bamberg am Start. Die Deutsch-Perserin fing Mitte 2013 mit Stand-up-Comedy an und hatte kurze Zeit später Auftritte bei „TV total“ oder „Let’s Dance“. Sie moderierte 2016 ihre erste eigene Comedy-Sendung „Studio Amani“. Aktuell hat die Komikerin auf ProSieben wieder eine eigene Sketch-Comedy Show „‘nissa – Geschichte aus dem Leben“. 2015 gewann Enissa sogar den Deutschen Comedypreis für die beste Newcomerin. Enissa Amani’s Bühnenprogramme bestehen immer aus dem Gleichgewicht von provokant-ehrlichem amerikanischem Stand-up und deutschem Kabarett. Themen wie Zwangsheirat, Klischees schöner Frauen oder Mode – alles Themen die ihre Delicious Comedy ausmachen! Weitere Infos zur Veranstaltung und den Tickets erhältst du unter unserer kostenlosen Tickethotline 0800-9009100 oder hier online unter Enissa Amani