Gesunder Schlaf-volle Lebenslust

In Deutschland leidet durchschnittlich jeder fünfte Erwachsene an einer behandlungsbedürftigen Schlafstörung. Dabei ist Schlafstörung nicht gleich Schlafstörung. Vor allem chronische Probleme können die Tagesbefindlichkeit, Leistungsfähigkeit und Lebensfreude des Betroffenen stark einschränken, zu Unfällen führen und eine Vielzahl von Krankheiten auslösen. Erfahren Sie im Vortrag mit der Schlafexpertin Christine Lenz alles Wissenswertes zum Thema „Rund ums Schlafen“, sowie Verhaltensweisen und Rahmenbedingungen für einen erholsamen Schlaf. Holen Sie sich alle weiteren Detailinformationen direkt am Vortragsabend!

Die Inhalte zum Themenabend: die kleine Schlafschule

Schlaftraining

allgemeine Infos zum individuellen Schlafcoaching Alle Informationen auf einen Blick: WANN: 22.Mai 2017, 18.30 Uhr (Einlass 18.15 Uhr)

(Einlass 18.15 Uhr) WO: Medienhaus Fränkischer Tag, Gutenbergstr. 1, Bamberg

EINTRITT: 15,- € für Abonnenten, 18,- € für Nichtabonnenten Gleich anmelden! (Begrenzte Teilnehmerzahl)



Infos und Anmeldung unter schlafen oder unter unserer kostenlosen Hotline 0800/500 50 80.