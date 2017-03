Anastacia "The Ultimate Collection Tour 2017"

Anastacia kommt nach Ebern! Die Powerfrau der internationalen Musikszene rockt nun auch das Schloss Eyrichshof in Ebern! Mit ihrem Auftritt am 25.07.17 steht das Line-Up vom Eyrichshof Open Air nun vollständig fest. Mit der „The Ultimate Collection Tour 2017“ steigt die Sängerin weiter die Karriereleiter hinauf. Denn nichts kann die Rockröhre aufhalten! Selbst eine schwere Brustkrebserkrankung hielt sie nicht davon ab ein neues Album zu produzieren! Sie verarbeitete die Krankheit in ihrem Album „Resurrection“. Stark, stärker – Anastacia! Mit ihren ausdrucksstarken und kraftvollen Songs und ihrer tollen röhrigen Stimme begeistert sie ihre Fans weltweit. Sei dabei uns lass dir das Highlight in Ebern nicht entgehen! Weitere Infos zur Veranstaltung und den Tickets erhältst du unter unserer kostenlosen Tickethotline 0800-9009100 oder hier online unter Anastacia