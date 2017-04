Sonderkonzert des Vereins der Freunde und Förderer Rakoczy-Fest Bad Kissingene.V.

Erika Burger und die drei kessen Musketessen nehmen ihre Zuschauer mit auf eine musikalische Reise in die Schlagerwelt der 50er und 60er Jahre. Die jungen Sängerinnen im zeitgemäßen Outfit sorgen mit fetzigem Gesang, Rock ‘n Roll und wippenden Petticoats für einen Gute-Laune-Abend und lassen die „Connie“- und „Caterina“-Ära der 50er und 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wieder aufleben. Erika Burger als Marylin Monroe sorgt mit Liedern wie „I wanna be loved by you“ für beste Stimmung.



Veranstaltungsort: Tattersall Bad Kissingen

Veranstaltungsdatum: Freitag, 28. April 2017, 19.30 Uhr



Vor dem Konzert erhält jeder Gast unter Vorlage der Eintrittskarte den Rakoczy-PIN 2017. Somit freier Eintritt zum Rakoczy-Fest im Juli.



Wann findet das jährliche Rakoczy Fest statt? Juli Mai Vorname: * Nachname: * Straße: * Hausnummer: * PLZ: * Ort: * E-Mail: Telefonnummer: Geburtsdatum: Sind Sie Abonnent? Ja Nein Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden. Hier anklicken und von Leservorteilen profitieren! Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Schreiben Sie infranken rückwärts.: *) Pflichtfelder



Teilnahmeschluss ist der 20.04.2017. Die Gewinner werden ausgelost, schriftlich informiert und im Internet unter www.inFranken.de/abovorteil veröffentlicht. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.