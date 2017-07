Karten für Volksschaupiel gewinnen

Zum 90. Mal erzählt im Spätsommer dieses Jahres das historische Volksschauspiel „Die Schutzfrau von Münnerstadt“ von der wundersamen Errettung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg. Über 200 Bürgerinnen und Bürger lassen in farbenprächtigen Kostümen die vor über 350 Jahren entstandene Marienlegende in einem packenden Freilichtspiel lebendig werden.



Wann? Sonntag, 27.8.2017, 14.30 Uhr

Wo? Anger, Münnerstadt



