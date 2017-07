Großes Gewinnspiel zu 170 Jahren Saale-Zeitung!

Seit siebzehn Jahrzehnten informiert die Saale-Zeitung die Menschen in Stadt und Landkreis Bad Kissingen - das ist ein Grund zum Feiern!

Feiern Sie mit uns und nehmen Sie an unserem großen Jubiläumsgewinnspiel teil.



1. Preis:Stressless-Sessel im Wert von 2.000 € von Möbel Angermüller, Bad Neustadt-Salz

2. Preis:Wertgutschein von der KissSalis Therme Bad Kissingen in Höhe von 1.000 €

3. Preis:Reisegutschein in Höhe von 500 € vom Reisebüro Frischat



Natürlich gibt es noch viele weitere Preise zu gewinnen, zum Beispiel Fotobox-Gutschein von Musicmaniac, Modegutschein von Mode Ludwig, Tickets für Wolfgang Ambros u.v.w.m.



Insgesamt werden über 30 Preise im Wert von über 6.000 € verlost!



Seit wie vielen Jahren gibt es die Saale-Zeitung? 175 Jahre 170 Jahre Vorname: * Nachname: * Straße: * Hausnummer: * PLZ: * Ort: * E-Mail: Telefonnummer: Geburtsdatum: Sind Sie Abonnent? Ja Nein Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden. Hier anklicken und von Leservorteilen profitieren! Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Wieviel ist 7 + 7 : *) Pflichtfelder



Teilnahmeschluss ist der 18.09.2017. Die Gewinner werden ausgelost, schriftlich informiert und im Internet unter www.inFranken.de/abovorteil veröffentlicht. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.