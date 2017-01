Gewinnen Sie Tickets für das Bamberger Literaturfestival

Bamberg hat mehr zu bieten als nur eine historische Altstadt und fränkische Gastfreundlichkeit. Das Bamberger Literaturfestival bietet Kultur für jeden, bei der großen Auswahl an Autoren findet jeder etwas für seinen Geschmack. Egal ob Reportage, Komödie oder Gesellschaftskritik, das Literaturfestival hat im Jahr 2016 nicht nur viele Besucher aus Bamberg, sondern auch von weiter her, angelockt. Erleben Sie Literatur hautnah und nehmen Sie die Chance wahr mit Autoren ins Gespräch zu kommen.



Wir verlosen Tickets für folgende Veranstaltungen:



Nevfel Cumart – Gedichte zwischen Orient und Okzident Sonntag, 5.2.17, Unteres Schloss Bischberg



Feridun Zaimoglu – Siebentürmeviertel Montag, 6.2.17, Haas-Säle Bamberg



Alex Capus – Das Leben ist schön Dienstag, 7.2.17, Hübscher Buchhandlung Bamberg



Verena Bentele – Vertrauen macht unabhängig und erfolgreich Donnerstag, 9.2.17, ERTL Zentrum Hallstadt



Isabel Bogdan – Der Pfau Dienstag, 14.2.17, Schloss Sassanfahrt Hirschaid



Weitere Infos unter: www.bamlit.de



Für alle, die gleich auf Nummer sicher gehen möchten:

Sie können Ihre Eintrittskarten für das Bamberger Literaturfestival auch ganz bequem zu vergünstigten Konditionen für unsere Abonnenten in unseren bekannten Geschäftsstellen erwerben.



Teilnahmeschluss ist der 31.01.2017. Die Gewinner werden ausgelost, schriftlich informiert und im Internet unter www.inFranken.de/aboplus veröffentlicht. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.