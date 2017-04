Zusammen mit den 7 Finalistinnen für die Wahl zur Bayerischen Bierkönigin haben Sie die Möglichkeit, an einem exklusiven Biermenü-Genießerabend am 27. April oder einem ganztägigen Bierbrau-Seminar am 28. April teilzunehmen.



Veranstaltungsort: Kulmbacher Mönchshof



Wie viele Bierprinzessinnen stehen im Finale zur Bayerischen Bierkönigin? Sieben Dreizehn Vorname: * Nachname: * Straße: * Hausnummer: * PLZ: * Ort: * E-Mail: Telefonnummer: Geburtsdatum: Sind Sie Abonnent? Ja Nein Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden. Hier anklicken und von Leservorteilen profitieren! Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Schreiben Sie infranken rückwärts.: *) Pflichtfelder



Teilnahmeschluss ist der 18.04.2017. Die Gewinner werden ausgelost, schriftlich informiert und im Internet unter www.inFranken.de/abovorteil veröffentlicht. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.