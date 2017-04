Seit Jahrhunderten begleiten die Lautari, die Dorfmusiker Rumäniens, gesellschaftliche Anlässe – von Geburtsfeiern über Hochzeiten bis hin zu Begräbnissen – mit ihrer atemberaubenden Musik. In der Tradition dieser Musiker steht die Gruppe Foaie Verde um den Geigenvirtuosen Sebastian Klein. Darüber hinaus verbindet Foaie Verde die Musik der Lautari mit den Klängen der Roma aus anderen europäischen Ländern in einem Konzertprogramm, das durch seine musikalische Klasse und seinen Abwechslungsreichtum begeistert.



Veranstaltungsort: Kurgarten Cafe Bad Kissingen

Veranstaltungsdatum: Samstag, 22.4.2017, 20 Uhr



Weitere Infos unter www.foaie-verde.de



