Nya King ist die Protagonistin der Show und weltweit eine der besten Whitney-Interpretinnen überhaupt und präsentiert dem Publikum allabendlich eine First- Class-Performance. „One Moment In Time“ erinnert energiegeladen und auf geradezu atemberaubend authentische Art und Weise an Whitney‘s musikalischen Werdegang und ihre unzähligen Hits.



Veranstaltungsort: Regentenbau, Max-Littmann-Saal, Bad Kissingen

Veranstaltungsdatum: Freitag, 5. 5. 2017, 20 Uhr



Wie heißt die Protagonistin der Whitney Tribute Show? Lynn King Nya King

