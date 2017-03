2 Plätze für das RhönSprudel Biosphären-Camp

Das RhönSprudel Biosphären-Camp ist eine kostenlose Ferienfreizeit, die Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren die Faszination der Natur und die einzigartigen Schätze des Biosphärenreservats Rhön näherbringt. Die Kinder haben die Chance, gemeinsam mit anderen Kindern und unter fachkundiger Führung auf Entdeckungstour in der einzigartigen Natur zu gehen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Das Biosphären-Camp wurde von RhönSprudel initiiert und wird von der Jugendförderung des Landkreises Fulda und dem Biosphärenreservat Rhön, hessischer Teil, durchgeführt.



Veranstaltungsort: Ludwig-Wolker-Haus Kleinsassen in der hessischen Rhön

Veranstaltungsdatum: 01. August – 05. August 2017



