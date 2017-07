11. TUCHER Blues- & Jazzfestival

Ab 4. August findet in Bamberg das Blues- & Jazzfestival statt. Stars und Newcomer wechseln sich hier auf den Bühnen in Stadt und Landkreis ab. "Wir haben so viele Musiker wie noch nie", freut sich Festivalleiter Klaus Stieringer bei der Vorstellung des diesjährigen Programms. 76 Einzelmusiker und Bands werden die Zuschauer begeistern und für gute Stimmung sorgen.



Wir verlosen je Abend 4 x 2 Plätze am FT-VIP-Tisch. Mit guter Sicht auf die Bühne

sowie Essens- & Getränkegutscheine.



Für folgende Termine werden Plätze verlost:



Freitag, 04.08. – 20 Uhr (Tierisch) – Ort: Böhmerwiese

Samstag, 05.08. – 20 Uhr (Papa Legba’s Blues Lounge) – Ort: Böhmerwiese

Sonntag, 06.08. – 19 Uhr (The Magic Mumble Jumble) – Ort: Böhmerwiese

Montag, 07.08. – 19:30 Uhr (Tierisch) – Ort: Maxplatz

Dienstag, 08.08. – 19:30 Uhr (Shawn James & The Shapeshifters) – Ort: Maxplatz



Mittwoch, 09.08. – 19:30 Uhr (Dona Oxford) – Ort: Maxplatz

Donnerstag, 10.08. – 19:30 Uhr (La Smala Banda) – Ort: Maxplatz

Freitag, 11.08. – 20:30 Uhr (Olly Riva & The Soul Rockets) – Ort: Maxplatz

Samstag, 12.08. – 20:30 Uhr (Ina Forsman) – Ort: Maxplatz

Sonntag, 13.08. – 19:30 Uhr (Peter Karp Band) – Ort: Maxplatz







Zum wievielten mal findet das TUCHER Blues- & Jazzfestival statt?: * 11. mal 20. mal

Wieviel ist 24 - 2: *) Pflichtfelder





Teilnahmeschluss für die Termine von 4.08. bis 08.08. ist der 27.07.2017 und für die Termine von 09.08. bis 13.08. ist der 02.08.2017. Die Gewinner werden ausgelost, schriftlich informiert und im Internet unter www.inFranken.de/abovorteil veröffentlicht. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahre.