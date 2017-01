Führung durch das Landestheater Coburg

Entdecken Sie die Theaterwelt aus dem Blickwinkel der Sänger und Schauspieler, der Musiker und der Bühnentechniker: Werfen Sie einen Blick in die Garderoben, in denen sich die Darsteller Abend für Abend in eine andere Rolle verwandeln, nehmen Sie im Orchestergraben Platz, erkunden Sie die Proberäume und setzen Sie selbst einen Fuß auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Auf dem Weg durch unser Haus erfahren Sie allerlei über das Theaterleben: Wie lange dauert es, bis ein Stück zur Aufführung gelangen kann? Wer muss alles mit anpacken, damit sich am Abend der Vorhang hebt? Und was macht eigentlich ein Inspizient?

Für Sie als Abonnent ist diese Führung kostenlos.



Wann: Freitag, 27. Januar 2017, Samstag, 28. Januar 2017

Beginn: jeweils 14 Uhr

Ende: Ca. 15 Uhr

Weitere Infos unter: www.landestheater-coburg.de



Anmeldeschluss ist der 23.01.2017.

Die maximale Teilnehmerzahl liegt pro Termin bei 20 Personen.

Bei Überbuchung des Termins werden die Plätze nach zeitlichem Eingang der Anmeldung vergeben. Sie erhalten eine schriftliche Teilnahmebestätigung.