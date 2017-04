Führungen Botanischer Garten oder Aromagarten

Am 4.5.2017 um 10 Uhr haben Sie die Möglichkeit den Botanischen Garten inkl. Besichtigung der Neischlhöhle zu besichtigen. In den ca. 1700 m2 großen Gewächshäusern können Pflanzen aus den Tropen und Subtropen bewundert werden.



Als Alternative findet am selben Tag um 16 Uhr eine Führung durch den Aromagarten statt. Mit Biologin und Heilpraktikerin Frau Dr. Puchtler erhalten Sie einen Einblick in die Welt der Aromen.



Führung Botanischer Garten: Donnerstag, 04.05., 10 Uhr



Führung Aromagaten: Donnerstag, 04.05., 16 Uhr





Bitte wählen Sie eine Führung:* Botanischer Garten, 04.05., 10 Uhr Aroma Garten, 04.05.,16 Uhr

Anmeldeschluss ist der 24.04.2017.

Die maximale Teilnehmerzahl liegt pro Termin bei 25 Personen.

Bei Überbuchung des Termins werden die Plätze nach zeitlichem Eingang der Anmeldung vergeben. Sie erhalten eine schriftliche Teilnahmebestätigung.