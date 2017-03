Fahrradführung auf dem Gelände der Bundespolizei

Seit dem 1. September 2016 werden im Bundespolizeiaus- und fortbildungszentrum Bamberg knapp 950 Polizeimeisteranwärterinnen und -anwärter ausgebildet. Über 400 Stammkräfte ermöglichen den Ausbildungsbetrieb. Das am östlichen Stadtrand gelegene Gelände beheimatete bis 2014 den Militärstützpunkt „Warner Barracks“ der US-Armee. Entdecken Sie mit uns das weitläufige Gelände auf Ihrem Fahrrad und erfahren Sie viel Interessantes über die Arbeit der Bundespolizei. In einer kurzen Diskussionsrunde im Anschluss haben Sie die Möglichkeit Fragen zu stellen.



Wann: Freitag, 7. April 2017

Beginn: 16 Uhr

Ende: ca. 17.30 Uhr

Treffpunkt: Den genauen Treffpunkt teilen wir Ihnen in Ihrem Bestätigungsschreiben mit.

Weitere Infos unter: www.bundespolizei.de

Special: Sie erhalten vor Ort ein kostenloses Getränk für diese Fahrradtour.



Die Teilnahme an der Fahrradführung erfolgt auf eigene Gefahr.



Anzahl der gewünschten Plätze:
Vorname:
Nachname:
Straße:
Hausnummer:
PLZ:
Ort:
E-Mail:
Telefonnummer:
Geburtsdatum:
Sind Sie Abonnent?

Anmeldeschluss ist der 31.03.2017.

Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 100 Personen.

Bei Überbuchung des Termins werden die Plätze nach zeitlichem Eingang der Anmeldung vergeben. Sie erhalten eine schriftliche Teilnahmebestätigung.