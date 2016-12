Gewinnen Sie eine FRANKEN-TOUR DVD

Vom mittelalterlichen Rothenburg o.T. geht es über Creglingen zum Schloss Weikersheim. Anschließend erleben wir die actiongeladenen Florian-Geyer-Festspiele in Giebelstadt. Prächtige Jahrhundert-Bauwerke und zahllose Kunstschätze gilt es in Würzburg zu entdecken bevor wir der historischen Weinhandelsstadt Kitzingen einen Besuch abstatten. Wunderschön dann die Stadt Bamberg mit „Klein Venedig“ und ganz in der Nähe Schloss Seehof. Nächstes Ziel das oberfränkische Coburg mit seiner Veste. Anschließend besuchen wir Schloss Rosenau mit dem Europäische Museum für modernes Glas und die Hummelfiguren-Manufaktur in Rödental. Mit einer wagemutigen Floßfahrt in Wallenfels endet unsere Franken-Tour.



Einen Trailer finden Sie unter: https://youtu.be/tA6FaJZ7zoQ



Wo endet der Rundgang auf der FRANKEN TOUR DVD?* Wallenfels Würzburg Vorname: * Nachname: * Straße: * Hausnummer: * PLZ: * Ort: * E-Mail: Telefonnummer: Geburtsdatum: Sind Sie Abonnent? Ja Nein Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden. Hier anklicken und von Leservorteilen profitieren! Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Wieviel ist 14 - 3 : *) Pflichtfelder

Teilnahmeschluss ist der 28.12.2016. Die Gewinner werden ausgelost, schriftlich informiert und im Internet unter www.inFranken.de/aboplus veröffentlicht. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.