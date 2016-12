Ron Spielman - Electric Tales

Am Dienstag, 03. Januar, präsentiert Ron Spielman im Rahmen des Kissinger Winterzaubers sein Album Electric Tales. Ab 19:30 Uhr nimmt Ron Spielman seine Zuhörer auf eine musikalische Reise durch Folk und Pop, über Jazz und Blues bis hin zum Rock mit. Auf seinem Album befinden sich 12 Songs, die alle Eigenkompositionen des Musikers sind. Auf dem Programm stehen Lieder wie Raindrops, Another Day of Madness und Baby’s Gone. Als Special Guest kommt Andreas Kümmert und begeistert mit seiner unverkennbaren Stimme.

Ort: Kurtheater Bad Kissingen

Datum: 03.01.2017, 19.30 Uhr



